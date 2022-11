Slotcall: Positief inflatiecijfer zet AEX in vuur en vlam

quote: Watchful¤Eye schreef op 10 november 2022 19:55: Misschien een vraagje voor de wekelijkse podcast want AJK en NK zullen ongetwijfeld dit aandeel ook weer even "bespreken". Bij ASML vroeg ik mij af hoe het nu zit met evt. exportbeperkingen richting China. Ik las onlangs dat daar op hoog niveau bij de overheid contact over was met functionaris(sen) uit Amerika. Duitsland zou exportbeperkingen reeds hebben goedgekeurd. Temidden van alle mooie berichten over ASML lees ik daar niet één woord meer over. Is dit soms "overgewaaid"? Zo ja dan heb ik dat gewoon gemist in de nieuwsberichten.

Misschien een vraagje voor de wekelijkse podcast want AJK en NK zullen ongetwijfeld dit aandeel ook weer even "bespreken". Bij ASML vroeg ik mij af hoe het nu zit met evt. exportbeperkingen richting China. Ik las onlangs dat daar op hoog niveau bij de overheid contact over was met functionaris(sen) uit Amerika. Duitsland zou exportbeperkingen reeds hebben goedgekeurd. Temidden van alle mooie berichten over ASML lees ik daar niet één woord meer over. Is dit soms "overgewaaid"? Zo ja dan heb ik dat gewoon gemist in de nieuwsberichten.

Ik zit long in ASML, maar de manier waarop ASML omgaat met het China dossier is heel opmerkelijk. Ik las gisteren ook weer het onderstaande in de VK. ASML leeft wat dat betreft in mijn beleving in sprookjes wonder land. Het is pas overgewaaid als de VS en de oppositie en coalitiepartijen in Nederland tevreden zijn. Die uitkomst is niet goed voor ASMLArnout Brouwers9 november 2022, 18:38VVD: Plaats Rusland, China en Iran op lijst met ‘statelijke bedreigingen’De Nederlandse afhankelijkheid van landen die ons bedreigen, wordt niet snel genoeg afgebouwd. Dat verwijt krijgt het kabinet – niet alleen van de oppositie, maar ook van de coalitiepartijen.Brekelmans zijn partij (VVD) wil Rusland, China en Iran plaatsen op een ‘lijst van statelijke dreigingen’. Brekelmans verwijst daarbij naar de Amerikaanse aanpak, waarin wordt gewerkt met ‘countries of concern’.