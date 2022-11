Slotcall: Positief inflatiecijfer zet AEX in vuur en vlam

Het leek vanochtend een druilerige beursdag te worden, maar na het Amerikaanse inflatiecijfers van vanmiddag is het sentiment volledig gekanteld. De AEX sluit liefst 3,5% in het groen en dat betekent dat we in Amsterdam boven de 700 punten zijn gesloten.

Inflatie neemt af

De inflatie steeg afgelopen maand met 7,7% op jaarbasis daar waar de markt rekende op een plus van 8,0%. Ook de kerninflatie steeg minder hard dan verwacht (+6,3% versus 6,5% verwacht).

Sinds de winter van vorig jaar kan ik mij een dergelijke meevaller niet herinneren. Het leek bijna een traditie te worden dat de inflatie fors hoger uitviel dan verwacht.

Een lager inflatiecijfer is gunstig, aangezien de Fed dan wellicht geneigd is om iets minder hard op de rem te trappen. Anderzijds is een inflatie van 7,7% nog altijd veel te hoog. De markt gaat er echter vanuit dat de inflatie de komende periode verder afzwakt.

Het is de consensus dat de Amerikaanse inflatie volgend jaar uitkomt op circa 3,2%. Over vijf jaar moet de inflatie onder de 3% komen. Probleem is alleen dat dit nog altijd boven de doelstelling van 2% is.

ASML

De AEX wordt vandaag gedragen door ASML (+9,7%). De chipmachineproducent maakte in de aanloop naar zijn investeerdersdag de langetermijndoelstellingen bekend. Het bedrijf verwacht in 2025 een omzet te behalen van €30 tot €40 miljard. Eerder rekende ASML nog op een omzet van 'slechts' €24 tot €30 miljard.

Alsof dit nog niet genoeg is, koopt de onderneming voor €12 miljard aan eigen aandelen in. Het programma loopt tot en met december 2025, wat betekent dat ASML jaarlijks voor circa €4 miljard aan eigen aandelen inkoopt.

Circa 2 miljoen aandelen worden toegekend aan het personeel. De overige aandelen worden uit de markt gehaald. ASML wil het dividend eveneens verhogen, maar daar horen we morgen vermoedelijk meer over.

Aegon

Aegon (-1,4%) is een van de weinige aandelen die de weg omhoog vandaag niet weet te vinden. Het pijnpunt in de cijfers is het operationele resultaat. De markt ging uit van een stijging van 3% op jaarbasis, maar in werkelijkheid rolde er een min van 3% uit de bus.

Het is dat de dollar zo hard is gestegen, want anders bedroeg de daling zelfs 11%. De verzekeraar is zoals bekend gevoelig voor de ontwikkelingen op de financiële markten. Door de daling van de beurzen vielen de fees en beleggingsopbrengsten lager uit dan een jaar geleden.

Hier staat tegenover dat de kapitaalgeneratie juist een tikje beter was dan verwacht. Daarnaast staan de verkopen van levensverzekeringen in de VS stevig in de lift. De stijging van 23% betekent het hoogste groeipercentage van de afgelopen vijf jaar.

Dit laatste betekent voor de lange termijn goed nieuws. Of het aandeel koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Spanning om te snijden bij Ontex

Het is bij Ontex (+1,3%) nooit saai. De luierfabrikant maakte vanuit het niets bekend dat CEO Esther Berrozpe per direct wordt vervangen door Calvo Paz, die vroeger werkzaam was voor concurrent Kimberly Clark.

Het vertrek van Berrozpe is verrassend, aangezien ze nog geen twee jaar aan het roer staat bij Ontex. Het kan bijna niet anders dan dat het vertrek niet vrijwillig is. Hoewel de omzet afgelopen kwartaal uitkwam op recordniveau uitkwam, is de marge-ontwikkeling ronduit bedroevend.

De aangepaste ebitdamarge kalfde met 230 basispunten af tot 5,5% ten opzichte van een jaar geleden. Dat terwijl de marges in Q3 2021 ook al te laag waren. De hoge grondstof en energieprijzen zijn de boosdoener.

Beleggers hopen op een overname, maar hierover houdt het bedrijf zijn kaken stijf op elkaar. Berrozpe beloofde in juni snel duidelijkheid te geven over de gesprekken met Attindas. Het woord 'snel' is een rekbaar begrip, maar vijf maanden valt daar in onze optiek niet onder.

Al met al zijn de fundamentals van het bedrijf ronduit zwak. Toch zien analist Martin Crum kansen. Hoe dit precies zit, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De rentes maken een duikvlucht. De Amerikaanse vergoeding op tienjaars staatspapier keldert liefst 28 basispunten tot 3,90%. Dit zijn echt ongekende bewegingen

Brede markt

De AEX klimt 3,5% en presteert daarmee aanzienlijk beter dan de CAC (+2,0%). Baas boven baas is de DAX met een plus van 3,6%.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt 12,1% tot 22,9 punten.

Wall Street noteert stevig in het groen. De uitblinker is de Nasdaq met een plus van 6,2%. Uitslagen die eigenlijk helemaal nergens op slaan.

De euro klimt 1,6% en noteert 1,017 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+2,6%) en zilver (+2,3%) profiteren van de zwakke dollar.

Olie: WTI (+1,5%) en Brent (+1,6%) doen het verhoudingsgewijs nog rustig aan.

Bitcoin (+13,0%) maakt het verlies van gisteren vrijwel volledig goed.

Het Damrak

Ahold (-2,5%) heeft last van de zwakke dollar. Het aandeel lag er overigens de gehele dag al slecht bij. Dat terwijl er met de derdekwartaalcijfers van gisteren niets mis was.

(-2,5%) heeft last van de zwakke dollar. Het aandeel lag er overigens de gehele dag al slecht bij. Dat terwijl er met de derdekwartaalcijfers van gisteren niets mis was. De verzekeraars ASR (-0,2%) en NN Group (+1,1%) blijven als gevolg van de imploderende rentes achter op de brede markt.

(-0,2%) en (+1,1%) blijven als gevolg van de imploderende rentes achter op de brede markt. Het geld klotst nu iets minder over de plinten bij ArcelorMittal (+2,6%). De omzet viel 14% lager uit dan een kwartaal geleden en de bedrijfswinst halveerde. Gegeven het verslechterende economische klimaat is dit overigens geen volslagen verrassing.

(+2,6%). De omzet viel 14% lager uit dan een kwartaal geleden en de bedrijfswinst halveerde. Gegeven het verslechterende economische klimaat is dit overigens geen volslagen verrassing. Het zijn vooral de groeiaandelen die de vruchten plukken van het meevallende inflatiecijfer. Adyen (+13,4%), Just Eat Takeaway (+9,5%) en ASMI (+8,4%) zijn de grote winnaars van de dag.

(+13,4%), (+9,5%) en (+8,4%) zijn de grote winnaars van de dag. De derdekwartaalcijfers van IMCD (+6,3%) vormen op het eerste oog een mixed bag. De bedrijfswinst viel mee, maar de kasstroom was juist weer een tegenvaller. Het aandeel sluit alleen hoger dankzij het inflatiecijfer. Voor 14:30 uur noteerde de distributeur van chemicaliën nog in het rood.

(+6,3%) vormen op het eerste oog een mixed bag. De bedrijfswinst viel mee, maar de kasstroom was juist weer een tegenvaller. Het aandeel sluit alleen hoger dankzij het inflatiecijfer. Voor 14:30 uur noteerde de distributeur van chemicaliën nog in het rood. Kwakkelende aandelen doen het op een dag als deze ook altijd goed. Philips (+7,0%) is hiervan het voornaamste voorbeeld.

(+7,0%) is hiervan het voornaamste voorbeeld. Winkelvastgoedfondsen kunnen de gedaalde rente ook wel gebruiken. Met name Unibail Rodamco (+8,1%) en Aedifica (+3,6%) gaan hard omhoog.

(+8,1%) en (+3,6%) gaan hard omhoog. Alfen stond vanochtend nog even -10%, maar eindigt de dag 3,6% in het groen. Het toont aan hoe volatiel dit soort aandelen zijn.

stond vanochtend nog even -10%, maar eindigt de dag 3,6% in het groen. Het toont aan hoe volatiel dit soort aandelen zijn. Het is mij een raadsel waarom Majorel (-8,0%) zo hard daalt. Het aandeel is niet ver verwijderd van het laagste niveau sinds de beursgang. Het handelsvolume is fors hoger dan gemiddeld.

