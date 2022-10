Cijfers, aandelen, rentes en dollar: momenteel gaat alles van dik hout

De AEX indicatie is -0,5%. Met name technologie zit nu wat tegen na een fraaie sessie op Wall Street.

Nabeurs New York waren er namelijk deze giganten en aanhang met Q3's en dat ging mis in de handel After Hours, waarover zo meer. Klik op de naam voor het verslag.

Het is goed te zien aan de S&P 500 mini future gisteravond, vannacht en vanochtend:



Hoe staat de boel er nu bij?

Europese futures openen -0,5% tot kleine plusjes

De Amerikaanse staan 0,2% tot 0,7% (technologie) lagere

In Azië kleurt alles groen en China herstelt. De Hang Seng doet +1,2% en de Hang Seng Tech Index het dubbele. Tencent stijgt 2,7%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -4,7% op 28,5

De dollar ligt vlak op toch alweer 0,9960

Goud staat +0,4%, olie daalt 0,5% en crypto doet bijna niks

De rentes en de dollar kregen gisteren een klap, want volgens de networks klinkt er gefluister op de markten dat de Fed wat minder haast begint te krijgen met renteverhogingen. En inderdaad, er wordt iets minder ingeprijsd. Is het de economie? Want de inflatieverwachtingen worden er zeker niet minder op.

Zo blijft het touwtrekken tussen aandelen en rentes op de beurs, maar de economie piept ook om de hoek. Zeker die cijfers gisteravond in New York maken duidelijk dat we aan mindere tijden bezig zijn. Hoe ver zakken economie en winsten uiteindelijk weg, is nu misschien de vraag.

Volop cijfers op het Damrak en opgelet, OCI gaat die intussen al legendarische €3,55 ex-dividend op opening! Nabeurs was er ASMI (hier), dat weliswaar de omzetverwachting versloeg, maar het bedrijf lijdt gevoelige omzetschade (7%?) door de nieuwe semiconductor-sancties van de VS tegen China:

We expect the new export regulations that were announced by the US government on October 7, 2022, to negatively impact our business in China.

Our equipment sales in China, at 16% of our total revenue in the first nine months of 2022, have been a growing part of our business with a strong contribution to group profitability.

Based on a conservative scenario, we expect the new export restrictions will affect more than 40% of our sales in China.



Dat was toch nooit zo...? Heineken komt pas net om 8:00 uur met haar cijfers door, dus kom zo even terug voor een eerste indruk. Ze ziet vraag consument teruglopen, zie ik snel.



Hier het verslag. KPN levert op het eerste gezicht een prima set Q3-cijfers af. Consensus verslagen, outlookverhoging wordt bevestigd en er is klantenaanwas. Hier spreekt niet echt recessie en consumentenellende uit.



Bingo, dat zat er in. En toch viel het nog tegen. Het is een zeldzaamheid dat Alphabet niet aan de consensus voldoet. Zelfs deze gigant is namelijk niet immuun voor de conjunctuur en ziet de advertentie-inkomsten teruglopen. De groei van de cloud was ook minder.

Bij Microsoft viel de cloud ook tegen en zijn de groeicijfers gewoon minder. Het bedrijf versloeg wel de verwachtingen, maar aan die koersreactie te zien viel de conference call met de outlook tegen

AMG: naar €51 van €41 (buy) - Berenberg

En dan nog even dit

Veel plezier en succes vandaag.