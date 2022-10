Wat een markt en gaat u maar weer op het puntje van uw stoel zitten

Mooi hè? Dit is nou wat de beurs zo gaaf maakt. Vorige maand gingen we keihard onderuit op een licht tegenvallend Amerikaans inflatiecijfer. Gisteren deden we dat ook even, om daarna weer omhoog te schieten. En zo zo zijn we nooit en te nimmer ook maar ergens zeker van op de markt, behalve dan dat rendement niet zonder risico gaat en hoe meer risico, hoe meer rendement.

Wetmatigheden zijn er verder niet. Hoeveel leergeld hebt u bijvoorbeeld al met buy the dip betaald? Dat ging tien jaar goed. Enfin, de AEX indicatie is +1,3%. Hebben we de bodem gezien? Ik denk het niet, maar er ontstaat misschien eindelijk kolder in de markt, die er op wijst dat we die richting uit gaan.

Europese futures openen net nog even hoger dan de AEX future, het is toch niet tech dat achterblijft?

Daar duiden de Amerikaanse futures niet op, die staan nu allemaal +0,5% à +0,6%. Wel gingen gisteren in New York Dow Jones en S&P 500 harder dan de Nasdaq 100

In Azië is het ook feest, alle grote markten hebben een twee en zelfs drie voor de komma staan

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -4,9% op 31,9

De dollar ligt vlak op op 0,9779

Goud en olie laten kleine plusjes zien en crypto staat ruim 2% hoger

De obligatiemarkt durft voorzichtig wat te kopen, waardoor de rentes dalen.

Niet vergeten dat de AEX gisteren wel met verve een nieuwe intradag jaarbodem neer zette met 611,74 punten. Opvallend? Onze (tienjaars rente zetten geen nieuwe top neer). Misschien is het spijkers op laag water zoeken, maar eens gaat deze vrijwel perfecte correlatie aan diggelen en vandaar het zoeken naar signalen.



Dit was Besi gisteren. Zulk zinloos gesmijt begint ergens op te lijken. Net als dat er tijdens de top van de bull market ook koersidioterie was, is dat ook op en rond bodems het geval. De vraag is of het nog veel gekker kan bij chippers, maar onderschat nooit de overshoot. De volgende sector aan de beurt is in nu in principe cyclisch.



De AEX future liep trouwens gisteren nog even verder op na het Amsterdamse slot. Wat een beursdag.



Nog een plaatje, er zit zowaar een bliep in de winstverwachtingen van de analisten voor de AEX. Wat hoop ik dat ik ongelijk krijg en dat het gewoon helemaal niet gebeurt, maar in een (winst)recessie horen die te kelderen. Mijn vrees is dat we alleen nog maar lagere rentes inprijzen en nog niet een recessie.



Intussen zijn er Q3-cijfers van TomTom en kijk aan, dit is eens een keer wat anders: het bedrijf verhóógt (ja, dat zijn we niet gewend) de omzet-outlook: naar €505 tot €520 miljoen van €470 tot €510 miljoen euro. Op de hoofdpunten zijn de cijfers ook beter dan verwacht.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:06 Beursblik: Deutsche Bank zet Philips op verkooplijst

08:05 AEX naar verwachting fors hoger van start na achtbaanrit

07:50 Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel ASMI

07:41 Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel ASML stevig

07:24 Meevallende omzet TomTom leidt tot outlookverhoging

07:04 Flink herstel Europese beurzen voorzien

06:58 Chinese producentenprijzen stijgen weer minder hard

06:57 Chinese inflatie stijgt iets minder dan verwacht

06:54 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:54 Beursagenda: macro-economisch

06:53 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

13 okt Wall Street schudt rentevrees snel af

13 okt Beursupdate: AEX op Wall Street

13 okt Olieprijs stijgt

13 okt Wall Street koerst flink hoger

13 okt Europese beurzen toch hoger na volatiele sessie

13 okt CSC krijgt groen licht op Kaaiman Eilanden voor overname Intertrust

Analistenadvies:

ASML: naar €615 van €815 (buy) - Berenberg

ASMI: naar €320 van €340 (buy) - Berenberg

Philips: naar sell van hold en naar €11 van €18 -Deutsche Bank

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met de grote Amerikaanse banken met Q3's. Die hebben doorgaans geen impact op de brede markt, maar we zijn zeer benieuwd naar de outlooks, voorzieningen en kijk op de economie. Let ook op Amerikaanse detailhandelsverkopen en het sentiment.

07:00 TomTom - Cijfers derde kwartaal



03:30 Inflatie - September (Chi)

04:00 Handelsbalans - September (Chi)

08:45 Inflatie - September (Fra)

11:00 Handelsbalans - Augustus (eur)

14:30 Detailhandelsverkopen - September (VS)

14:30 Importprijzen - September (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Oktober vlpg (VS)

16:00 Bedrijfsvoorraden - Augustus (VS)



13:00 Citigroup - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 JPMorgan Chase - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Morgan Stanley - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Wells Fargo - Cijfers derde kwartaal (VS)

En dan nog even dit

Inderdaad, stunning:

U.S. stocks ended sharply higher on Thursday in a stunning reversal from a selloff prompted by data showing that the headline consumer price index increased more than expected in September. Read more here: https://t.co/WVNSDMoy8w pic.twitter.com/FttlY7ml8t — Reuters Business (@ReutersBiz) October 14, 2022

Het is een bear market en de trends zijn omlaag, zeggen we dan:

An eye-popping turnaround in stocks may be less bullish than hoped for, with traders saying short-term hedging activity buoyed equities while leaving the market's grim fundamentals unchanged https://t.co/CRXdQjjFyg pic.twitter.com/BqaXz3Kz9S — Reuters Business (@ReutersBiz) October 14, 2022

Vanaf zondag is het vijfjaarlijkse Chinese partijcongres, alles en iedereen gaat er vanuit dat president Xi Jinping een derde termijn krijgt.

?? Here's everything you need to know about China’s must-watch Communist Party Congress and what it means for the markets. Listen to our @TwitterSpaces discussion with @RChoongWilkins @SofiaHCBBG @shuli_renhttps://t.co/HRk1MtkIFr — Bloomberg (@business) October 14, 2022

Waar ging het gisteren ook alweer allemaal over?

Want:

Fed tightening forecasts are jumping w/cycle ceiling jumps to 4.9% after hot US #inflation data. pic.twitter.com/QABKmKJmd0 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 13, 2022

Een van de wonderen van 2022? Het consumentenvertrouwen is stuk, maar de bestedingen zijn niet te stoppen:

Shares of Delta Air Lines rose after the carrier forecast another stronger-than-expected profit in the fourth quarter as U.S. airlines enjoy the strongest consumer demand in three years. Read more here: https://t.co/FuuPycW623 $DAL pic.twitter.com/9UgZQilEzg — Reuters Business (@ReutersBiz) October 14, 2022

Ook dit is 2022, we liepen met z'n allen iets te veel achter de groene ketelmuziek aan? Beleggen gaat over kasstromen, niet over goede bedoelingen:

A year on from COP26, some big banks seem worried they jumped on the green bandwagon too soon, especially as oil and gas companies have experienced a market resurgence https://t.co/u8hAJyV7AY — Bloomberg Markets (@markets) October 14, 2022

Of als duidelijk is tot hoe ver de Fed verhoogt en de andere centrale banken nog even doorgaan met kwartjes gooien?

The US dollar is likely to keep rallying until the current slowdown in the global economy is over and growth starts to accelerate again, according to Citi https://t.co/n8HATwuQXF — Bloomberg Markets (@markets) October 14, 2022

Tja:

Elon Musk is being investigated by federal authorities related to his attempted acquisition of Twitter, lawyers on behalf of the social-media company wrote in a court filing in Delaware https://t.co/DTkdzAXXuC — Bloomberg Markets (@markets) October 14, 2022

Veel plezier en succes vandaag.