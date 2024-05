ING koploper in vlakke AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag vrijwel onveranderd geëindigd. Bij een slot van 878,71 punten, daalde de AEX 0,01 procent.

"Nieuwe maand, nieuwe kansen", zei investment manager Simon Wiersma van ING, nadat het Damrak woensdag gesloten bleef op de Dag van de Arbeid. In de maand april resteerde voor de AEX een bescheiden verlies van 0,3 procent.

Het was een drukke dag qua kwartaalcijfers, met onder meer zwaargewicht Shell die de boeken opende. Dat leverde het aandeel een fractionele winst op. Een andere zwaargewicht, ASML, stond onder druk. Het was sowieso een moeizame dag voor halfgeleiders op het Damrak. Een flinke koerssprong voor ING, iets minder zwaargewicht in de index, hielp de AEX niet.

Beleggers konden donderdag het rentebesluit van de Federal Reserve verwerken. Conform de verwachting liet de Fed de rente woensdagavond ongemoeid.

"De opmerking van Powell dat een volgende rentebeweging waarschijnlijk omlaag is, was niet meer dan een schrale troost", aldus Wiersma.

Volgende richtpunt is het Amerikaanse banenrapport dat vrijdagmiddag verschijnt. Ook de kwartaalcijfers van Apple, donderdag na het slot op Wall Street, kunnen richting het weekend vermoedelijk op aandacht van beleggers rekenen.

"Er is een gedachteschool die denkt dat als de werkloosheid [in de VS] eindelijk reageert op de vertragende vraag naar arbeid en in september stijgt tot pakweg 4,2 procent, de Fed de rente kan verlagen", zeiden analisten van ING. De werkloosheid in de VS noteerde in maart op 3,8 procent en vermoedelijk bleef de werkloosheid in april op dit niveau.

De kans op een Amerikaanse renteverlaging in juni is inmiddels minder dan 10 procent, volgens de FedWatch Tool van CME.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de Europese industrie in april iets minder hard is gekrompen dan uit een voorlopige raming bleek. De inkoopmanagersindex voor de industrie van de muntunie daalde van 46,1 naar 45,7. De voorlopige index kwam eerder nog uit op 45,6.

Cyrus de la Rubia, hoofdeconoom bij Hamburg Commercial Bank, signaleerde vooral een snelle afname in nieuwe orders voor de Europese industrie en leidde daaruit af dat een herstel voorlopig niet waarschijnlijk is.

De Amerikaanse fabrieksorders zijn in maart iets minder hard gestegen dan verwacht. De fabrieksorders stegen met 1,6 procent op maandbasis, waar economen rekenden op een toename van 1,7 procent.

Het muntpaar euro/dollar koerste donderdag rond het slot in Amsterdam op 1,0707. De olieprijzen schommelden tussen winst en verlies.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won ING 6,4 procent na cijfers. Barclays zag geen zwakke plekken in de resultaten. ABN AMRO klom daarnaast 2,3 procent. DSM-Firmenich sloot 1,8 procent lager, na een aanvankelijk lagere opening van vier procent. Degroof Petercam zeg ruimte het koersdoel te verhogen na de cijfers van vanochtend.

Chippers ASMI, ASML en Besi verloren 2,3 tot 4,1 procent. Adyen leverde 0,1 procent in. Sectorgenoot Worldline kwam donderdag met resultaten, waarbij alle doelstellingen voor dit jaar werden gehandhaafd.

Shell eindigde fractioneel in de plus na het openen van de boeken. ING oordeelde dat de energiereus een goede jaarstart achter de rug heeft. De resultaten waren iets beter dan verwacht.

Ook ArcelorMittal presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht, oordeelde ING. In het eerste kwartaal stegen de winst en omzet. Het aandeel steeg 3,1 procent.

In de AMX won AMG 5,9 procent, terwijl Alfen 5,5 procent verloor.

In de AScX schoot ForFarmers 7,6 procent omhoog na goed ontvangen cijfers. Bouwer BAM verloor maar liefst 10,9 procent na de cijferrapportage. De winst en omzet stonden afgelopen kwartaal onder druk.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen circa 0,5 procent hoger.