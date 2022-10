Slotcall: Winstwaarschuwing Shell en vijf kooptips

De volatiliteit op de financiële marken blijft hoog. De AEX opende nog ruimschoots in het groen, maar uiteindelijk resteert er een min van 0,5%. Vooral de schommelingen intraday zijn groot.

Het is iets waar we anno 2022 gewoon aan moeten wennen. De onzekerheid is groot en dan is het niet onlogisch dat dit leidt tot de nodige volatiliteit. Het koersverlies van vandaag hebben we grotendeels te danken aan Shell (-3,2%).

Winstwaarschuwing Shell

Het voormalige Koninklijke olie kwam vanochtend langs met een kleine winstwaarschuwing. Het olie- en gasconcern verwacht dat de raffinagemarges in het derde kwartaal halveren ten opzichte van het ijzersterke tweede kwartaal.

Daar komt bij dat de vrije kasstroom wordt gedrukt door de uitstroom van werkkapitaal van $2,5 miljard. Dit vanwege de hoge volatiliteit in de gasmarkt. Anderzijds gaat het misschien een tikje te ver om het een winstwaarschuwing te noemen. De cijfers zijn nog altijd beresterk, alleen iets minder dan verwacht.

Het koersverlies van 3,2% is overigens niet schokkend. Blijkbaar had de markt het al deels zien aankomen. Morgenochtend verwacht de IEX-Beleggersdesk met een update te komen.

Technologie aan kop

Het brede beeld is dat de technologiefondsen er goed bij liggen. Met name de chippers ASML (+2,1%), ASMI (+3,1%) en Besi (+1,7%) hebben er zin in. Ook Adyen (+1,1%) doet het niet onaardig.

Deze beweging is opvallend, omdat de rentes gewoon omhoog gaan. Dan had ik juist verwacht dat de defensieve havens komen bovendrijven. Het tegendeel is waar, zo bungelen Ahold (-1,3%), Heineken (-2,0%) en Wolters Kluwer (-1,5%) onderaan het rechterrijtje.

Een duidelijk aanwijsbare reden kan ik niet verzinnen. Sowieso is het relatief rustig op het bedrijfsfront. Volgende week komende eerste bedrijven door met hun omzetcijfers, maar pas vanaf de derde week van oktober gaat het cijferseizoen echt van start.

KPN

Het ging zo lekker met de koers van KPN (-1,3%). Gemeten vanaf december vorig jaar tot medio juli van dit jaar was de koers circa een derde opgelopen. Als defensieve waarde deed het aandeel het daarmee stukken beter dan de AEX, die over deze periode juist 15% verloor en gebukt ging onder de almaar stijgende inflatie en de geopolitieke spanningen.

Helaas ervaart de telecommer inmiddels wat druk. Waar de AEX de afgelopen drie maanden slechts 1% prijsgaf, leverde KPN 20% in. De hele sector heeft het zwaar. Deutsche Telekom komt er met een koersdaling van 6,5% over de afgelopen drie maanden nog het beste vanaf. Orange verloor 14% en Vodafone spant de kroon met een daling van 21%.

Analist Peter Schutte ging in zijn analyse opzoek naar de oorzaak. Hieronder leest u de gehele analyse

Vijf kooptips

Ik heb de afgelopen dagen aandacht besteed aan de risico's van beleggen, gevaren voor aandelenbeleggers en aandelen die u nu absoluut niet in portefeuille moet hebben. Nu is het tijd om aandelen te behandelen waar wij wél enthousiast over zijn.

In het artikel hieronder noem ik vijf aandelen die de IEX-Beleggersdesk voor de middellange tot lange termijn het meest kansrijk acht.

De beste koopkansen ontstaan vaak in een bear market. In dit artikel beschrijf ik vijf aandelen die volgens de IEX-Beleggersdesk het meest aantrekkelijk zijn.



Een tipje van de sluiter: er zit een bouwer van elektrische auto's bij.https://t.co/tcX92U2g0p pic.twitter.com/FpuwUUxxa7 — Niels Koerts (@KoertsNiels) October 6, 2022

Rentes

De rentes vliegen weer met basispunten tegelijk omhoog. Let vooral op de Britse vergoeding op tienjaars staatspapier. Nog een paar van dit soort dagen en de Britten moeten meer rente betalen dan de Italianen. Pijnlijk!

Brede markt

De AEX zakt 0,5% en presteert daarmee redelijk in lijn met de DAX (-0,8%) en CAC (-0,2%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt 3,0% tot 29,4 punten.

Wall Street blijft redelijk in de buurt van de slotstand van gisteren. De Nasdaq (+0,1%) weet er nog een klein plusje uit te persen.

De euro zakt 0,7% en noteert 0,982 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,3%) en zilver (-1,0%) koelen wat af.

Olie: WTI (+0,5%) en Brent (+0,5%) houden stand op een hoog niveau.

Bitcoin (+0,3%) handhaaft zich rond de $20.000.

Het Damrak

Prosus (+2,3%) lijkt wat uit te bodemen. De Zuid-Afrikaanse investeringsmaatschappij noteert deze maand al bijna 6% in de plus.

(+2,3%) lijkt wat uit te bodemen. De Zuid-Afrikaanse investeringsmaatschappij noteert deze maand al bijna 6% in de plus. Just Eat Takeaway (+2,7%) heeft maling aan een koersdoelverlaging van UBS. De Britse zakenbank stelt zijn target price met 2 pond neerwaarts bij tot 22 pond, maar handhaaft het koopadvies.

(+2,7%) heeft maling aan een koersdoelverlaging van UBS. De Britse zakenbank stelt zijn target price met 2 pond neerwaarts bij tot 22 pond, maar handhaaft het koopadvies. ArcelorMittal (-4,1%) heeft daarentegen wat last van de nodige downgrades. Bank of America en UBS verlagen beiden hun koersdoel voor de staalgigant, al schrapt laatstgenoemde het aandeel van de verkooplijst.

(-4,1%) heeft daarentegen wat last van de nodige downgrades. Bank of America en UBS verlagen beiden hun koersdoel voor de staalgigant, al schrapt laatstgenoemde het aandeel van de verkooplijst. Heineken (-2,0%) weet niet te profiteren van een koersdoelverhoging van Jefferies. De Amerikaanse zakenbank hanteert een target price van €125. Bij een rente van 1% vind ik een dergelijk koersdoel niet zo gek, maar bij een Amerikaanse tienjaarsrente van bijna 4% kijk ik hier toch wel van op.

(-2,0%) weet niet te profiteren van een koersdoelverhoging van Jefferies. De Amerikaanse zakenbank hanteert een target price van €125. Bij een rente van 1% vind ik een dergelijk koersdoel niet zo gek, maar bij een Amerikaanse tienjaarsrente van bijna 4% kijk ik hier toch wel van op. UBS ziet het bepaald niet zitten in Randstad (-2,2%) en handhaaft het aandeel op de verkooplijst. Het koersdoel gaat met €5 omlaag naar €40.

(-2,2%) en handhaaft het aandeel op de verkooplijst. Het koersdoel gaat met €5 omlaag naar €40. Unibail Rodamco (+1,6%) doet het niet onaardig, al noteert het winkelvastgoedfonds ruim 30% lager ten opzichte van twee maanden geleden.

(+1,6%) doet het niet onaardig, al noteert het winkelvastgoedfonds ruim 30% lager ten opzichte van twee maanden geleden. Signify (-1,7%) is inmiddels weggezakt tot het laagste niveau sinds juli 2020. Volgende week verwacht ik voor Premium met een update over het lichtbedrijf te komen.

(-1,7%) is inmiddels weggezakt tot het laagste niveau sinds juli 2020. Volgende week verwacht ik voor Premium met een update over het lichtbedrijf te komen. ING sorteert alvast voor op een nieuwe winstwaarschuwing van PostNL (+0,5%). Dit komt voor niemand als een verrassing. De post en pakketbezorger staat ook in mijn lijstje van vijf bedrijven die dit jaar nog een winstwaarschuwing afkondigt.

(+0,5%). Dit komt voor niemand als een verrassing. De post en pakketbezorger staat ook in mijn lijstje van vijf bedrijven die dit jaar nog een winstwaarschuwing afkondigt. Het is mij een raadsel waarom Inpost (+4,0%) er vandaag zo goed bij ligt. Het volume is bijzonder laag en groot nieuws kom ik niet tegen.

(+4,0%) er vandaag zo goed bij ligt. Het volume is bijzonder laag en groot nieuws kom ik niet tegen. High beta aandelen liggen er vandaag sowieso wel goed bij. Een voorbeeld is CM.com (+3,3%)

(+3,3%) Anderzijds sluit het gokfonds Vivoryon (-3,7%) op het laagste niveau van de dag.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

AMG: naar €41 van €46 en kopen - Berenberg

Aperam: naar €42 van €49 en kopen - Bank Degroof

ArcelorMittal: naar €27 van €26 en kopen - Bank of America

ArcelorMittal: naar houden van verkopen en naar €23 van €27 - UBS

Heineken: naar €125 van €120 en kopen - Jefferies

IMCD: starten met €180 en kopen - Goldman Sachs

Just Eat Takeaway: van 24 pond naar 22 pond en kopen - UBS

Philips: naar €18 van €22 en houden - Deutsche Bank

Randstad: naar €40 van €45 en verkopen - UBS

Wolters Kluwer: naar €80 van €85 en houden - Deutsche Bank

