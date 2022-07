Wat Shell, Apple en ASML gemeen (kúnnen) hebben

Het is duidelijk dat CEO Ben van Beurden zijn handen vrij wil houden en flexibel wil blijven. Shell houdt vandaag het dividend per aandeel op $0,25, maar gaat wel voor $6 miljard aandelen inkopen.

Vestzak of broekzak: wat heeft uw voorkeur? Het punt is dat dividend verlagen gevoeliger ligt dan aandeleninkoop intrekken. Want dan kloppen de lange excels niet meer van ons beleggers en daar houden we niet van. Zie maart 2020 maar met die tweederde verlaging toen van Shell...

Het dividend was en de aandeleninkoop is nu dé reden om in Shell te zitten. Misschien een verrassing voor u, maar voor Apple geldt dat ook en voor ASML kan het wellicht ooit zo worden.

Dit is mede de reden waarom ik zelf ASML heb gekocht. Waarom denk ik dit? Zie hier een track record ontstaan. Bovendien komt ASML dit najaar met een strategie-update en heeft het verklapt kwartaaldividend te gaan betalen. Mijn scenario is dat het ons aandeelhouders wil binden met een mooi en lang return-programma.

Dat kan goed, ASML is een monopolist met gouden business die steeds minder cyclisch is. Het kan zo met omzet schuiven, zagen we in de Q2's. De CFO heeft volgens mij genoeg aan een bierviltje om dividendgroei en in ieder geval gedeeltelijke aandeleninkoop nu al voor jaren uit te kunnen rekenen en te begroten.

Moet het bedrijf wel willen.

Bij ons heeft #ASML (long) imho de potentie ook zo´n fraai hóóg aandeelhouders-return aandeel te worden#AEX https://t.co/g69evvrBid pic.twitter.com/BhVf1IXQt9 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 28, 2022

Jelle gaat lekker, zeiden we vroeger altijd in Groningen. Dat klopt en het is waar, niemand minder dan Carl Icahn zette de boel in beweging. Deze brief was de trigger voor Apple en de toen nog verse CEO Cook om dividend te gaan betalen en structureel massaal aandelen in te kopen. Hopelijk is zo'n duw bij ASML niet nodig!