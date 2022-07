De AEX loopt voorop in het herstel

De aandelenbeurzen wereldwijd zijn de afgelopen weken wat hersteld. Sinds de start van het cijferseizoen veren de koersen van de meeste indices goed op. Hoewel de halfjaarresultaten niet overal sterk zijn, lijkt het sentiment op de beurzen toch te draaien.

Het herstel is zeker goed te zien bij de AEX index. De Nederlandse beurs lijkt hiermee voorop te lopen ten opzichte van de brede Europese Euro Stoxx 50-index en de wereldwijde MSCI World-index, die pas net wat weten op te veren.

Gaat de techsector weer de dans leiden?

Vooral de opleving van de zwaarwegende chippers lijkt de Nederlandse beurs momenteel een extra positieve impuls te geven. Gaat de techsector ook nu weer de dans leiden?

Ik bekijk vandaag de technische plaatjes van de Nederlandse beurs, de Euro Stoxx 50-index en de MSCI World-index.

AEX index: mooie opleving

De Nederlandse hoofdindex is onlangs exact opgevangen door de steun van de oude top van begin 2020 rond 632 punten. Vanaf dit niveau laat de AEX-index een mooie opleving zien.

De dalende fase van de afgelopen maanden is afgebroken, maar de index noteert nog wel onder haar 200-daags gemiddelde. Pas als de beurs hier boven weet terug te keren, zal het beeld verder opklaren en kan de eerste horizontale weerstand rond 750 punten worden opgezocht.





Euro Stoxx 50-index: dubbele bodem in de maak

De Euro Stoxx 50 is onlangs opgevangen rond de oude toppen van 2020, het niveau waar de index ook in maart al steun wist te vinden. Er lijkt dus een dubbele bodem in de maak die als stevig platform kan dienen voor een zomers herstel van de index.

De index beweegt nog wel ruim onder haar 200-dagenlijn, dus enige voorzichtigheid is geboden. Mocht de index hierboven terugkeren, dan wordt de weerstand rond 4.024 punten het volgende koersdoel.





MSCI World-index: nog geen duidelijke bodemvorming

De wereldwijde aandelenindex, de in dollars genoteerde MSCI World-index, heeft nog wat moeite om een herstel in te zetten. De dalende fase vanaf begin dit jaar is nog intact en duidelijke bodemvorming is nog niet zichtbaar. Wel lijkt de koers wat op adem te komen boven de oude toppen van 2020.

Het patroon van lagere toppen en bodems wijst vooralsnog op aanhoudende verkoopdruk. Pas wanneer de dalende trend wordt afgebroken, kan er een herstel plaats vinden richting het 200-daags gemiddelde en de eerste weerstand rond 2.800 punten.