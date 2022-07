Slotcall: Bodem AEX wordt flink aangestampt, chipsector uit de gratie

Meneer Crum



Er is gewoon geen pijl op te trekken.. Hoewel de maandags altijd wel slecht lijken uit te pakken. Begin ik de dag met aardig in de plus is het weer eind van de beursdag naatje!



Dat is beweging en dus goed voor Flow Traders die rond de 24 onlangs aardig heb in geslagen, maar zelfs vandaag gewoon pet! Het is gewoon allemaal K u t met peren!



Zelfs de Chinezen met TME enzo zijn de weg omhoog kwijt. Spaarrekening ook niets. Nog even en de Euro zakt naar niveau de oude Italiaanse lire of de Spaanse Peseta of Franse franc.



En ja onze salarissen en pensioenen zijn wel in Euro"s



Kort samengevat: ze maken er gewoon een klerezooi van!



Groet, Jonas