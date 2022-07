Slotcall: Bodem AEX wordt flink aangestampt, chipsector uit de gratie

De financiële markten kleurden deze maandag rood, wéer rood. Maar toch lijkt nu vooral de bodem te worden aangestampt. De dalingen, individuele fondsen daar gelaten, zijn niet langer fel.

Een zwaluw maakt nog geen zomer, maar er was voldoende slecht nieuws om de beurzen aardig lager te zetten. Dat dit toch amper gebeurt, een daling van circa 1% is amper het vermelden waard, geeft enige reden tot wat vroeg optimisme, maar mr market is en blijft grillig.

Het cijferseizoen dat deze week losbarst, volgende week pas echt op het Damrak, zal veel duidelijk maken over de toekomstige richting van de financiële markten.

Damrak

Wat viel er zoal op op deze eerste handelsdag van de week. Allereerst dat conjunctuurgevoelige aandelen het opnieuw zwaar hadden. We noemen een ArcelorMittal, Randstad, Aperam, Aalberts en AMG als usual suspects. Ook de banken hadden het opnieuw te verduren: recessie betekent meer oninbare leningen en dus ook een minder scheutig dividend.

Veel defensieve aandelen deden het daarentegen redelijk tot goed. Denk hierbij aan fondsen als DSM, Heineken, KPN, Unilever en JDE Peet's. Pharming past dan weer niet in dat rijtje, maar het biotechfonds hield de voeten wel droog.

Al met al weliswaar een rode beursdag, maar met wel degelijk enkele lichtpuntjes. De AEX sloot uiteindelijk 0,75% lager op een stand van 669,17 punten.

OCI

OCI toont zich bijzonder royaal voor zijn aandeelhouders. Hoewel de H1-resultaten nog naar buiten moeten komen, kondigt het concern alvast een kapitaalteruggave aan van liefst €3,55 per aandeel. Een uitgebreide update van de Beleggersdesk bij IEX Premium:





Euronav

De Belgische olietankerrederij Euronav wil de omstreden fusie met branchegenoot Frontline doorzetten, ondanks verzet van diverse aandeelhouders. En passant is de ruilverhouding voor aandeelhouders Euronav wat verslechterd. De IEX Beleggersdesk houdt er een duidelijke mening op na:





Ontex

Analistenadviezen van grootbanken kunnen bij de wat kleinere aandelen een flinke impact op de koers geven. Vandaag kreeg luierfabrikant Ontex een downgrade voor zijn kiezen, waarbij het verlaagde koersdoel direct op het koersenbord stond en zelfs werd overtroffen. Een update bij IEX Premium:





Crypto wordt aan banden gelegd

Wie geld heeft gestoken in bitcoins, of een van de vele andere duizenden crypto's, kan zich opmaken voor het aan banden leggen van de handel en het bezit daarvan. Althans, als het aan de VS ligt.

Het Amerikaanse ministerie van financiën toont grote ambities om crypto's te reguleren, zo blijkt uit uitlatingen van de US Treasury. En dat kan de VS uiteraard niet alleen. Dus worden er bondgenoten gezocht om de grip op crypto's te verstevigen.

Hoewel iedere cryptobezitter zo zijn of haar eigen beweegredenen heeft om geld in bitcoins en overige crypto's te 'investeren' is - of in de nabije toekomst allicht wás - een van de redenen vaak om uit het huidige geldsysteem te ontsnappen.

Als crypto's vergaand gereguleerd worden, staan die overweging dan toch ter discussie. Dat dit er al enige tijd aan zat te komen, was duidelijk. Logisch, temeer daar centrale banken wereldwijd momenteel volop experimeteren met hun eigen virtuele munt: Central Bank Digital Currency (CDBC).

Officieel heet het dat hier nog geen besluit over is genomen, maar u kunt ervan uitgaan dat CBDC's snel hun opwachting zullen maken, met op termijn gevolgd door de afschaffing van contant geld. Mocht u dat niet relevant vinden omdat u 'toch alleen maar pint' dan is het raadzaam toch eens naar de schaduwzijden te kijken van louter digitaal geld.

Burning banks

Het lijkt er sterk op dat grote internationale zakenbanken zich toch hebben laten verrassen door de snelle economische omslag die de afgelopen maanden heeft plaats gevonden.

Tijdens de hausse van de afgelopen jaren werden vele miljarden toegezegd door de banken ter financiering van overname- en fusiedeals. Het is niet de eerste keer dat banken hun vingers branden en hoewel de meeste banken er beter voorstaan dan bijvoorbeeld tijdens de kredietcrisis van 2008, hebben zij volgens cijfers van Bloomberg nog zo'n $80 miljard toegezegd aan financieringsdeals.

Normaliter financieren banken dergelijke M&A deals voor, om dit in een later stadium door te plaatsen naar beleggers. Nu de kapitaalmarkten er wezenlijk anders voor staan dan pak hem beet een half jaar geleden, wordt dat een uitdaging.

Banken kunnen in principe nog twee dingen doen: de verstrekte leningen alsnog doorverkopen, tegen een flink verlies, of de leningen op eigen boek houden. De zogeheten 'hung deals' kunnen in flink wat schade resulteren, tot wel $100 miljoen per deal.

Banken die genoemd worden als 'slachtoffer' van hung deals zijn onder andere Bank of America, Goldman Sachs en - hoe kan het ook anders - Credit Suisse. Het gaat bij de Zwitsers al geruime tijd niet meer van een leien dakje.

Riskante beleggingsstrategie

Het valt al enkele weken op dat Chinese aandelen met notering op Wall Street het verrassend goed doen. En hoewel de wereld erg veel Chinezen kent, blijkt ditmaal dat het toch vooral Westerse beleggers zijn die verantwoordelijk zijn voor de oplopende koersen van de Alibaba's en Baidu's van deze wereld.

Afgelopen maand werd en voor een recordbedrag aan kapitaal in de Chinese aandelenmarkten gepompt, door zowel Europese als Amerikaanse beleggers. Gecombineerd $5,8 miljard werd er via ETF's in Chinese aandelen belegd.

Europees geld in Chinese ETF's ging zelfs ten koste van Europese en Amerikaanse ETF's. Uit cijfers van BlackRock bleek dat er voor $1,7 miljard uit Europese en Amerikaanse ETF's werd onttrokken en $1,8 miljard in Chinese ETF's.

Redenen voor deze switch waren onder andere het feit dat Chinese (tech-) aandelen zwaar 'oversold' waren geraakt, de Chinese toezichthouder een mildere, meer coöperatieve houding jegens de grote techfondsen aannam en het einde van de lockdowns groei van de Chinese economie weer bovenaan het lijstje staat.

Klinkt allemaal heel plausibel, maar beleggers doen er goed aan zich terdege bewust te zijn van het risico dat investeren in Chinese aandelen betekent dat daarmee dus ook een afhankelijkheid van de grillen van de Chinese overheid ontstaat.

Wall Street

Op Wall Street waren ineens de Chinese aandelen weer de gebeten hond. Reden: hernieuwde angst voor lockdowns en diverse Chinese techbedrijven kregen een - zij het milde - boete van de toezichthouder. Alibaba leverde hierop tussentijds zo'n 9% in en Baidu 6%.

De bredere markt stond ook onder druk met ditmaal de Nasdaq als zwaarste daler (- 1,7%). De S&P 500 (- 0,9%) deed het wat beter en de aloude Dow Jones deed het zelfs met een verlies van slechts 0,3%.

Een negatieve hoofdrol was er voor Twitter met een koersdaling van ruim 8% nu Elon Musk definitief als koper lijkt af te haken. Onderstaande theorie kán kloppen, zeker weten zullen beleggers het wel nooit:

How Elon’s bizarre Twitter takeover saga could have just been a cover for him to sell $8.5 billion in Tesla stock https://t.co/j4x3cw6YGh via @YahooFinance — Martin Crum (@martinjancrum) July 11, 2022

De markt lijkt het zekere voor het onzekere te nemen nu het cijferseizoen losbarst en later deze week nog een belangrijk inflatiecijfer naar buiten komt. Deze week op Wall Street komen vooral de grote zakenbanken met hun resultaten.

Rentes

Het spookte weer aardig op de internationale kapitaalmarktrentes. De vrees voor een recessie lijkt toch de overhand te krijgen en dat impliceert lagere rentes.

Tienjaarsrente Nederland: 1,55% ( - 8 basispunten)

Tienjaarsrente Duitsland: 1,23% ( - 11 basispunten)

Tienjaarsrente Italië: 3,27% ( - 9 basispunten)

Tienjaarsrente VS: 2,98% (- 12 basispunten)





Brede markt

Aardig wat koersbewegingen op de bredere markt. De Duitse beurs had het extra zwaar vandaag, want veel productiebedrijven die sterk afhankelijk zijn van Russisch gas.

Verder klom de VIX weer tot boven de 30, een teken dat de stress voorlopig nog niet uit de markt is, olie werd weer wat goedkoper maar blijft boven de $100 per vat noteren. En bitcoin daarbij boven de grens van $20k. Over pariteit tussen de euro en Amerikaanse dollar is al vaak gesproken: de kans dat de greenback het daar niet bij laat, is groot.

Het Damrak

ASMI (- 3,4%) kreeg een stevige koersdoelverlaging van een zakenbank te verwerken, evenals overigens ASML (%) en Besi (%)

(- 3,4%) kreeg een stevige koersdoelverlaging van een zakenbank te verwerken, evenals overigens (%) en (%) Just Eat Takeaway (- 2,8%) lijkt zijn momentum - dankzij een mooie deal met Amazon - alweer te verspelen.

(- 2,8%) lijkt zijn momentum - dankzij een mooie deal met Amazon - alweer te verspelen. ING Groep (- 1,8%) komt op de valreep dan toch met zijn pre-earnings note, de Beleggersdesk moet er nog even in duiken.

(- 1,8%) komt op de valreep dan toch met zijn pre-earnings note, de Beleggersdesk moet er nog even in duiken. Unilever (+ 0,1%) is de laatste maanden tegen de richting van de bredere markt in aardig opgelopen.

(+ 0,1%) is de laatste maanden tegen de richting van de bredere markt in aardig opgelopen. Aperam (- 4,2%) cyclische staalfondsen als Aperam en Arcelormittal zuchten onder recessievrees.

(- 4,2%) cyclische staalfondsen als Aperam en Arcelormittal zuchten onder recessievrees. Galapagos (+ 0,7%) profiteert van een licht bullish trend in biotechland sinds de mogelijke overname van SeaGen voor zon $37 miljard door Merck.

(+ 0,7%) profiteert van een licht bullish trend in biotechland sinds de mogelijke overname van SeaGen voor zon $37 miljard door Merck. OCI (+ 2,9%) trakteert zijn aandeelhouders op een royale kapitaalteruggave van €3,55 per aandeel.

(+ 2,9%) trakteert zijn aandeelhouders op een royale kapitaalteruggave van €3,55 per aandeel. PostNL (- 2,1%) zoekt vrijwel dagelijks nieuwe 'lows' ondanks dat de uitstaande shortposities gestaag worden afgebouwd.

(- 2,1%) zoekt vrijwel dagelijks nieuwe 'lows' ondanks dat de uitstaande shortposities gestaag worden afgebouwd. ForFarmers (- 6,5%) moest een beperkt deel van de forse koerswinst van afgelopen vrijdag weer inleveren.



(- 6,5%) moest een beperkt deel van de forse koerswinst van afgelopen vrijdag weer inleveren. TomTom (+ 1,1%) schreef een leuk winstje bij, wellicht dat beleggers hopen op meevallende H1-cijfers, te presenteren aankomende vrijdag.

(+ 1,1%) schreef een leuk winstje bij, wellicht dat beleggers hopen op meevallende H1-cijfers, te presenteren aankomende vrijdag. Op de lokale markt lijkt SIF (+ 0,2%) toch een beetje in de vergetelheid weg te zakken.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

ASMI: naar €275 van €350 en kopen - Deutsche Bank

ASML: naar €475 van €600 en houden - Deutsche Bank

Besi: naar €60 van €76 en kopen - Deutsche Bank

NN Group: naar €62 van €63,20 en kopen - Kepler Cheuvreux

ArcelorMittal: €30,50 van €48 en naar houden van kopen - JPMorgan

Ahold: naar €27,50 van €29 en houden - Goldman Sachs

Aedifica: naar €104 van €120 en kopen - Kepler Cheuvreux

Ontex: naar €6,50 van €7,30 en naar verkopen van houden - Kepler Cheuvreux

Carrefour: naar €20 van €17 en houden - Goldman Sachs

LVMH: naar €700 van €674 en kopen - Goldman Sachs

Agenda 12 juli

06:30 Faillissementen Nederland - jun

11:05 Economisch Sentiment Duitsland ZEW - jul

12:00 Ondernemersvertrouwen MKB VS - jun

13:00 Pepsico halfjaarcijfers

14:00 Maandrapport OPEC