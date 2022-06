Slotcall: Herstel van korte duur

De AEX (-0,4%) deed vanochtend nog een dappere poging om iets van de eerdere verliezen goed te maken, maar het mag helaas niet zo zijn.

Hiervoor is maar een aandeel verantwoordelijk en dat is Royal Dutch Shell (-5,2%). Het voormalige Koninklijke Olie kent een weging van 16% binnen de AEX en zorgt er zelfstandig voor dat de hoofdindex 0,8% daalt. Hiervoor gecorrigeerd waren we in Amsterdam dus met 0,4% gestegen.

Shell staat in de uitverkoop vanwege de kelderende olieprijs. De prijs van een vat Noordzeeolie zakt vandaag ruim 5% en de WTI doet er met een min van ruim 7% nog een schepje bovenop.

Persbureau Reuters meldt dat de dalende olieprijs van vandaag het gevolg is van recessie-angst. Dit argument deel ik eerlijk gezegd niet, omdat de brede markt dan ook fors lager had moeten staan. Daar is bepaald geen sprake van. Techfondsen zoals Adyen (+4,0%) en Just Eat Takeaway (+7,1%) speren zelfs omhoog.

Uiteindelijk zal de olieprijs moeten dalen. Het aanbod neemt vanwege de hoge prijs toe en de vraag zwakt daarentegen af. De kans is naar mijn mening dus groot dat de prijs van het zwarte goud snel onder de $100 beland. Maar goed, de huidige prijs van $114 per vat heb ik ook nooit zien aankomen.

Overnamegeruchten ABN Amro

De koers van ABN Amro (+5,7%) maakt een aardige vlucht omhoog. Persbureau Bloomberg meldt dat BNP Paribas mogelijk geïnteresseerd is in de Nederlandse grootbank.

Bedragen worden er nog niet genoemd, maar beleggers nemen alvast een voorschot. Hoewel, eerder op de dag noteerde ABN Amro zelfs even 16% hoger.

Voor de IEX-Beleggersdesk komt het bericht niet als een volslagen verrassing. In september vorig jaar wezen we ABN Amro nog aan als een kansrijke overnamekandidaat. De credits gaan naar analist Martin Crum, omdat hij BNP Paribas opvoerde als potentiële koper.

Besi

De chipper uit Duiven (-0,8%) hield afgelopen week zijn beleggersdag. In eerste instantie reageerde de koers positief, maar al snel ging het aandeel mee met het negatieve marktsentiment.

Door de stevige koersdaling van de laatste weken noteert het aandeel tegen amper 11 keer de verwachte winst over dit jaar. In het onderstaande artikel gaat analist Paul Weeteling dieper in op de hoofdpunten van deze Beleggersdag.

Rentes

De Nederlandse rente dendert maar door. Daar waar Sigrid Kaag rond de jaarwisseling nog rente ontving op zijn staatsleningen eisen beleggers nu gewoon weer een fatsoenlijke rente. Wat opvalt, is dat de Italiaanse rente vandaag een behoorlijke stap terug doet. Tja, de ECB schiet de Italianen te hulp dus dan weet u het wel.

Nederland: +2 basispunten (+2,05%)

Duitsland: +4 basispunten (+1,74%)

Italië: -10 basispunten (+3,76%)

Verenigd Koninkrijk: +3 basispunt (+2,55%)

Verenigde Staten: -1 basispunt (+3,29%)

De weeklijstjes

AEX deze week: -6,8%

AEX deze maand: -9,6%

AEX dit jaar: -19,0%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: -20,4%

Donkerrood

De AEX (-6,8%) behoort deze week tot de slechtste beurzen van Europa. Het is algemeen bekend dat er de nodige technologiefondsen in zitten dus als het dan omlaag gaat dan gaan we in Amsterdam extra hard onderuit. De Belgen houden de schade beperkt tot slechts 1,4%.

AEX

KPN (+0,9%) maakt zijn naam als veilige haven volledig waar. ING (-0,8%) kondigde begin deze week ambitieuze doelstellingen aan. De bank denkt nog een serieuze efficiëntieslag te maken. Anderzijds moet u fondsen zoals Besi (-15,9%) en Just Eat Takeaway (-20,5%) niet hebben.

AMX

ABN Amro (+3,9%) is - uitgezonderd van WDP (+0,9%) - het enige bedrijf dat zijn hoofd boven water kan houden. De reden is bekend. De zwakke broeders noteren onderaan het rechterrijtje. Air France-KLM (-21,0%) is hiervan het ultieme voorbeeld. Door het vrijkomen van de 1,9 miljard nieuwe aandelen ontstaat er de nodige koersdruk bij de luchtvaartmaatschappij.

ASCX

Ebusco (+3,0%) is normaal gesproken niet een aandeel dat onder deze beursomstandigheden goed presteert, maar dit keer wel. Groot nieuws over de bouwer van elektrische bussen kwamen we overigens niet tegen. In de degradatiezone noteren de usual suspects TomTom (-11,5%) en Vivoryon (-21,2%).

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week schrijft Arend Jan de vooruitblik.