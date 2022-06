Slotcall: forse winst AEX en techbeleggers moeten even goed opletten

IEX BELEGGERSDAG 1 JULI 't SPANT, BUSSUM

Het lijkt erop dat de AEX vooral op feestdagen een sprintje trekt. Alle reden om niet teveel te mopperen over het feit dat Euronext zijn deuren 'gewoon' geopend heeft op dagen als tweede Pinkster- respectievelijk Paasdag.

Fraaie winsten waren er voor enkele brekebeentjes. We noemen een Just Eat Takeaway, Prosus en AF-KLM als uitschieters. Koerszwakte was er bij OCI en Eurocommercial Properties. Niet elke koersbeweging is verklaarbaar, maar lager in dit item doen wij een poging tot duiding.

Al met al een fraaie dag voor de bulls en dat mocht ook wel eens een keer. De AEX schreef vandaag 1,6% bij en neemt duidelijk afstand van de 700-puntengrens op afgerond 712 punten.

Techliefhebbers doen er goed aan om even bij IEXprofs een kijkje te nemen: groeifondsen noteren tegen een discount van maar liefst 20%. Dat stellen wij niet - al zijn we het er wel mee eens - maar Morningstar. Een must read.

Accell

Bieder KKR heeft niet de vereiste 80%-aanmeldingsgrens voor zijn bod van €58 bereikt. De vraag is nu wat de private equity partij zal doen. Er blijven diverse opties over, waarover u alles te weten komt in een analyse van de Beleggersdesk:





Bitcoin

Bitcoin, wie heeft er geen mening over? De cryptomunt houdt de gemoederen onveranderd bezig. Niet zo gek gezien de sterke volatiliteit waarbij koersuitslagen van 10% en meer geregeld plaatsvinden. De hamvraag is of bitcoin nu zijn bodem heeft bereikt. De Beleggersdesk is in de materie gedoken:

Goed nieuws voor autofabrikanten

De economie koelt in grote delen van de wereld in rap tempo af en de discussie nu is meer over het wanneer er formeel sprake wordt van een recessie dan of we in een recessie belanden. Zeker geen ramp overigens, en dat geldt bijvoorbeeld voor autofabrikanten.

Het tekort aan chips waar veel autofabrikanten mee kampten, behoort eindelijk tot het verleden, in ieder geval voor nu. De Duitse drie, BMW, Mercedes en VW, hebben in ieder geval aan Bloomberg laten weten dat alle fabrieken weer volgens schema produceren. En dat is toch maanden eerder dan aanvankelijk gevreesd.

Ook de bottlenecks bij de andere onderdelen die geleverd moeten worden, denk aan basale zaken als bijvoorbeeld schokbrekers, lijken opgelost. Mercedes ziet hier en daar nog wel enige supply chain stress, maar niets wat ook maar in de buurt komt van hoe het de afgelopen twee jaar is geweest.

Nog geen herstel in zicht, maar...



Bron: Bloomberg





De volgende uitdaging voor de auto-industrie dient zich echter alweer aan: de consumentenvraag. Hoe houdt de consument zich staande in een omgeving van weer oplopende rentes, altijd wel een dingetje bij relatief dure consumptiegoederen, en natuurlijk de inflatie.

Elon Musk luidde afgelopen week de noodklok. De Tesla-topman heeft “een erg slecht gevoel over de economie” wil een vacaturestop en denkt dat zo’n 10% van het huidige werknemersbestand eruit moet.

Daar willen de Duitsers alvast niets van weten. Die zijn tamelijk eensgezind en zien de nabije toekomst met enig optimisme tegemoet, verwachten de hoge inflatie volledig te kunnen doorberekenen en denken de ontstane productieachterstanden de komende maanden in te kunnen lopen.

Wilt u weten hoe u kunt profiteren van betere vooruitzichten van de autofabrikanten en welk aandeel op onze favorietenlijst prijkt – het selecteren van het juiste aandeel binnen een sector scheelt aanzienlijk in het rendement

China in the spotlights, bodembel?

Het zal weinig beleggers ontgaan zijn dat Chinese aandelen – we focussen hier even op die met een notering op Wall Street – een flinke aderlating hebben ondergaan. De Alibaba’s en Baidu’s van deze wereld hebben hun market cap zien decimeren. De MSCI China is sinds de piek 2021 nagenoeg gehalveerd.

Inflow kapitaal



Bron: Bloomberg

Nu worstelde de Chinese economie al voordat de autoriteiten besloten opnieuw lockdowns in te voeren in verband met corona. Het platleggen van grote delen van de economie gold echter wel als genadeklap.

Beleggen is echter vooruitzien en de eerste, voorzichtige signalen dat het ergste achter de rug is, worden zichtbaar. Zo is er voor het eerst sinds maanden weer sprake van enige inflow van kapitaal, na een lange periode van outflows.

Bear market China



Bron: Bloomberg





Goldman Sachs is weliswaar nog niet geheel overtuigd – sectoren als farmacie, technology hardware en telecom kennen volgens de zakenbank nog een te hoge consensus – maar overall kunnen de winsten van Chinese aandelen vanaf het derde kwartaal weer voorzichtig (4%) toenemen.

De IEX Beleggersdesk volgt ook een aantal Chinese aandelen met notering op Wall Street op de voet.

Brace for impact

Een kentering in het beurssentiment lokt traditioneel altijd wat doomdenkers richting de publiciteit. Denk bijvoorbeeld aan een Nouriel Roubini, hoogleraar aan de Universiteit van New York, bijgenaamd ‘Doctor Doom.’ De kredietcrisis van 2008 werd correct, zij het enkele jaren te vroeg, door hem voorspeld. De vele geschetste horrorscenario’s nadien echter niet.

Nu lijkt er echter toch iets meer te spelen wanneer ook zakenbanken als Goldman Sachs en JPMorgan Chase de stormvlag hijsen. Goldman Sachs voorziet een ongekend aantal schokken aan het (financiële) systeem en topman Jamie Dimon van JPMorgan heeft beleggers recent geadviseerd zich voor te bereiden op een economische orkaan.

Inmiddels heeft ook Mark Spitznagel, oprichter van Universa samen met Nassim Nicholas Taleb (schrijver van onder andere The Black Swan), zich gemeld. Spitznagel is een serieus te nemen hedge fund manager, geen onheilsprofeet, en deze professional maakt zich evenals eerder genoemde zakenbanken flink wat zorgen.

Het financiële systeem is in zijn optiek extreem kwetsbaar geworden als gevolg van de grootste kredietbubbel ooit. Als deze bubbel ooit doorgeprikt wordt, zal dat leiden tot het meest catastrofale marktfalen in de menselijke geschiedenis.

Of de zeepbel wordt doorgeprikt, staat overigens niet vast volgens Spitznagel, maar de oorzaak van het ontstaan van de kredietbubbel is in zijn optiek glashelder: het centrale banken beleid van nul, tot zelfs negatieve rentes. Dat heeft in zijn optiek geleid tot excessief leengedrag en dit wordt nu gecorrigeerd door diezelfde centrale banken met een monetair verkrappend beleid.

Wat beleggers hiermee aan moeten? Het is altijd een goed moment nog eens goed naar het risico van de aandelenportefeuille te kijken, maar dat geldt nu allicht als extra relevant. Goede aandelen van sterke bedrijven, bij voorkeur dividend uitkerende bedrijven, hebben onverminderd de voorkeur.

Rally op bestelling?

De Nederlandse overheid kent een weinig gelukkige hand van beleggen, om maar eens een understatement van stal te halen. We noemen de deceptie rond AF-KLM en ook dat andere hoofdpijndossier: ABN Amro. Eerstgenoemde is een bodemloze put, laatstgenoemde zal de belastingbetaler linksom of rechtsom ook miljarden kosten.

Schrale troost, bij onze oosterburen is het niet veel beter. De Duitse overheid houdt nog altijd een fors belang van een kleine 16% in een van ’s lands grootste banken: Commerzbank. En daar wil men vanaf.

Nu zal er altijd wel een koper te vinden zijn, maar de Duitse overheid heeft nogal een wensenlijstje. Zo ziet men graag dat Commerzbank wordt ingelijfd door een grote Europese bank, maar moet de bank wel geworteld blijven in Duitsland. En oja, eerst moet de koers van het aandeel Commerzbank flink hoger staan.

Dat laatste kon wel eens on enorme hindernis blijken. Hoewel Commerzbank dit jaar een kleine 25% aan waarde heeft gewonnen, is dat wel vanaf een bijzonder laag niveau. De koers schommelt zo rond de €8. Het break even point van de Duitse overheid ligt naar verluidt zo rond de €26.

Zoals gezegd: kopers zijn zeker wel te vinden. Zo meldde in het verleden onder andere BNP Paribas, UniCredit en ons eigen ING Groep zich bij de Duitse overheid om te informeren naar de voorwaarden om Commerzbank in te lijven. Als Beleggersdesk zijn wij overigens al jaren een overtuigd tegenstander van een eventuele overname van de kwakkelende Duitse bank door ING Groep.





Wall Street

Op Wall Street gaat er - opnieuw - veel aandacht uit naar Twitter. Het heeft er alle schijn van dat Elon Musk onder de overnamedeal uit wil. Dat valt begrijpelijkerwijs niet goed bij beleggers. Twitter verliest hierop stevig terrein.

De meeste overige aandelen op Wall Street noteren wel een fraaie plus, de grote techfondsen zoals Alphabet, Amazon, Netflix en Meta platforms kunnen enkele procenten bijschrijven.

De grote drie indices noteren eveneens in de plus met - na twee uur handel - een winst van 1,0% voor de Dow Jones, 1,4% voor de S&P 500 en 1,1% voor de Nasdaq.

Rentes

Een rustig dagje op het rentefront, de grote koersuitslagen van de afgelopen tijd zaten er vandaag niet in, maar dat kan te maken hebben met het feit dat het tweede Pinksterdag is.







Bron: Reuters

Brede markt

'Gewoon' een ouderwetse bull dag zonder enorme uitschieters. De VIX loopt verder terug, altijd een goed teken, goud doet weinig en bitcoin krijgt ook weer wat kleur op de wangen.

Olie komt vandaag wat af, maar blijft op een voor consumenten ne bedrijven veel te hoog niveau. Verbetering is voorlopig nog niet in zicht.

Het Damrak

Just Eat Takeaway (+ 11,8%) vlamde vandaag op het (oude) nieuws dat de Grubhub-oprichter heeft overwogen de toko terug te kopen

(+ 11,8%) vlamde vandaag op het (oude) nieuws dat de Grubhub-oprichter heeft overwogen de toko terug te kopen Prosus (+ 5,8%) profiteert van geluiden dat de Chinese overheid de teugels weer enigzins wil laten vieren

(+ 5,8%) profiteert van geluiden dat de Chinese overheid de teugels weer enigzins wil laten vieren Shell (+ 1,3%) trok zich bar weinig aan van een licht lagere olieprijs en blijft er ijzersterk bijliggen

AF-KLM (+ 2%) kan zich optrekken aan een analyse van de Beleggersdesk waarbij beleggers werd gewezen op een schitterende arbitragemogelijkheid. De claims gingen door het dak (+ 29,4%)

(+ 2%) kan zich optrekken aan een analyse van de Beleggersdesk waarbij beleggers werd gewezen op . De gingen door het dak (+ 29,4%) Aperam (- 1,2%) heeft pas net het persbericht over een mogelijke fusie met Acerinox de deur uit gedaan, of de deal is alweer afgeketst. Een toch wat opmerkelijke gang van zaken.

(- 1,2%) heeft pas net het persbericht over een mogelijke fusie met Acerinox de deur uit gedaan, of de deal is alweer afgeketst. Een toch wat opmerkelijke gang van zaken. PostNL (+ 2,5%) ziet shorters hun posities wat afbouwen, maar het fonds blijft desondanks in de top drie van meest geshorte fondsen op het Damrak

Alfen (+ 3,2%) heeft de smaak van all-time-highs goed te pakken, maar zit dan ook wel in the sweet spot

Ebusco (+ 3,1%) mag op deze groene AEX-dag ook weer een leuke koerswinst bijschrijven. het wachten is vooral op meer orders voor zijn elektrisch aangedreven bussen. De Beleggersdesk volgt het aandeel ook nauwgezet

(+ 3,1%) mag op deze groene AEX-dag ook weer een leuke koerswinst bijschrijven. het wachten is vooral op meer orders voor zijn elektrisch aangedreven bussen. volgt het aandeel ook nauwgezet TomTom (+ 1,6%) mag op deze bullish dag ook een winstje bijschrijven, maar heeft beleggers al jaren bar weinig te bieden

(+ 1,6%) mag op deze bullish dag ook een winstje bijschrijven, maar heeft beleggers al jaren bar weinig te bieden Op de lokale markt heeft Onward Medial (- 2,3%) het koersmatig aanhoudend moeilijk

