"De Nederlandse staat wordt een oor aangenaaid"

Op basis van de market cap van de bedrijven die MSCI volgt kom je op 88,7% Developed Markets en 11,3% Emerging Markets. Als je small caps wilt toevoegen kom je op 79,2% Developed Markets, 10,1% Emerging Markets en 10,7% Small Caps (*). Je kunt dit zelf uitrekenen, maar ook de volgende tool gebruiken:De meest uitgebreide index die je met een ETF in Europa kunt kopen (en die ik zo kan bedenken) is MSCI ACWI IMI. Daarbij staat ACWI voor All Country World Index (developed & emerging markets maar alleen large en mid cap) en IWI staat voor Investable Markets Index (inclusief small caps). Deze index bevat ruim 9000 bedrijven en is verkrijgbaar bij SPDR. Misschien ook bij andere aanbieders, maar deze ken ik toevallig. Het is niet het goedkoopste ETF met een TER van 0,40%. Je kunt het ook zelf samenstellen met bouwblokken, maar als je precies dezelfde verdeling zoekt moet je even opletten dat er gaten of overlap ontstaat, vooral bij small caps.Volgens mij is er nog een index waar ook micro caps inzitten en kom je daarmee op iets van 14k bedrijven, maar ik ken geen ETF (aangeboden in Europa) om hierin te beleggen en qua market cap zijn die micro's verwaarloosbaar.Dit alles staat geheel los van de discussie of en hoeveel Emerging Markets je wilt toevoegen, maar zo heb je misschien een vertrekpunt namelijk hoe de wereldwijde markt het waardeert.