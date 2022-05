Slotcall: And it's gone

Wie na gisteravond rekende op een prachtige beursdag komt bedrogen uit. De AEX (-0,4%) opende nog wel ruim 2% in het groen, maar van deze winst is helemaal niets meer over. Het zijn de technologiefondsen die de grootste klappen krijgen.

Just Eat Takeaway (-11,7%) gaat na die dramatische dag van gisteren wederom aan puin. Dat terwijl de maaltijdbezorger nog 4% in het groen opende. Ik sluit niet uit dat na de herbenoeming van topman Jitse Groen en zijn kompanen er een aantal beleggers zijn die de handdoek in de ring gooien. Ook Besi (-5,4%) is het sinds de publicatie van zijn eerstekwartaalcijfers helemaal kwijt.

Het is voor mij als marketwatcher van de dag de taak om deze draai van het sentiment te duiden. Dit is knap lastig, aangezien ik geen duidelijke aanleiding voor deze daling zie. Fed-voorzitter Jerome Powell zei gisteren eigenlijk precies wat hij moest zeggen.

Hij sloot een renteverhoging van 75 basispunten uit en beargumenteerde waarom een serie renteverhogingen niet tot een harde- maar zachte landing van de economie leidt. Kortom een dovisch verhaal waar de markt mee gerust gesteld zou moeten zijn. Het tegendeel is waar en dat geeft aan hoe slecht het sentiment is. Eigenlijk hoort zo'n dag als vandaag bij een bear market. Iedere stijging wordt aangegrepen om te verkopen.

Shell

Zeer sterke cijfers van Shell (+2,3%), dat de consensus ruimschoots weet te verslaan. Het concern kan dankzij de uitzonderlijke marktomstandigheden wel even alles tegelijk. Shell profiteert volop van de erg hoge energieprijzen en de kasstroom is ongekend sterk.

Positief is dat het bedrijf van de situatie gebruik heeft gemaakt om zijn schulden sterk af te bouwen. Eind dit jaar bedraagt de nettoschuldpositie naar verwachting $40 miljard. Ter vergelijking: het concern behaalde in het eerste kwartaal een vrije kasstroom van $10 miljard.

Kortom, Shell beschikt over de nodige financiële ruimte om overnames te doen. Daarnaast kan het de aandeelhouders verwennen in de vorm van een extra aandeleninkoopprogramma of hoger dividend. Of u de aandelen ook op €27 kunt kopen, leest u in het onderstaande artikel.

ArcelorMittal

Ook ArcelorMittal (-2,0%) zit in de sweet spot. Mede dankzij een 46% hogere staalprijs wist het bedrijf zijn omzet in het eerste kwartaal met 32% te verhogen tot $21,8 miljard. De ebitda, ook wel het bedrijfsresultaat genoemd, dikte zelfs met 60% aan.

De winst per aandeel kwam in het eerste kwartaal uit op $4,28 en zo'n cijfer komt bij de staalgigant bijna nooit voor. Dit jaar belooft een piekjaar te worden, want de consensus ligt op een winst per aandeel van $16. Daarmee noteert het aandeel tegen iets meer dan 2 keer de verwachte winst.

De markt geeft daarmee aan dat het bedrijf deze winst niet kan vasthouden. Omdat de resultaten van een cyclische onderneming als ArcelorMittal zo volatiel zijn, is het bijzonder last om tot een goed koersdoel te komen.

In de berekening dient in ieder geval ook de slechte jaren meegenomen te worden. Dit doet onze analist Peter Schutte dus ook. Of hij het aandeel ondergewaardeerd vindt, leest u in het onderstaande artikel.

AMG

De bleeder van de dag is AMG (-13,2%). Dat terwijl de eerstekwartaalcijfers bepaald niet slecht waren. Dankzij de hogere prijzen voor vanadium en lithium steeg de omzet afgelopen kwartaal met liefst 53%. Toch rekende de markt blijkbaar op meer.

AMG is een typisch boom/bust aandeel. In goede tijden zoals nu behaalt het bedrijf een superwinst, maar als de prijzen voor bijzondere metalen even tegen zitten dan loopt het geld er ook zo weer uit. Het bedrijf zelf rekent op een aanhoudend hoge vraag, waardoor het zijn productiecapaciteit fors uitbreidt.

Dit moet de winstgevendheid ten goede komen. Analist Paul Weeteling verwacht dat het bedrijf in staat is om de winst per aandeel in de periode 2023-2027 jaarlijks met 15% te verhogen, al is het bedrijf zeer afhankelijk van de metaalprijzen. Het werkelijke groeicijfer zal hier dus ook fors van afwijken.

Een uitgebreide analyse leest u hieronder.

Rentes

De rentes gaan helemaal door het dak. De Amerikaans tienjaars staatspapier dikt liefst 13 basispunten aan tot 3,04%. Gisteren kelderde de Amerikaanse rente nog naar aanleiding van het Fed-rentebesluit, maar dit effect is er na vandaag weer volledig uitgelopen.

Nederland: +1 basispunt (+1,29%)

Duitsland: +3 basispunten (+1,01%)

Italië: +2 basispunten (+2,98%)

Verenigd Koninkrijk: -3 basispunten (+1,94%)

Verenigde Staten: +13 basispunten (+3,04%)

Brede markt

De AEX (-0,4%) presteerde vandaag in lijn met de DAX (-0,4%) en CAC (-0,6%)

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt 22,5% tot 31,3 punten.

Wall Street gaat door het putje. De Dow Jones (-2,6%), S&P500 (-3,0%) en Nasdaq (-4,2%) staan diep in het rood.

De euro daalt 1,0% en noteert nu 1,052 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,0%) blijft dicht bij huis

Olie: WTI (+0,3%) en Brent (+0,5%) blijven liggen op een hoog niveau

Bitcoin (-6,6%) krijgt ook een flinke opdoffer.

Het Damrak:

Wie vanochtend aandelen Prosus (-4,5%) kocht, staat al direct 8% in de min. Bij opening behoorde de Zuid-Afrikaanse investeringsmaatschappij immers nog tot de grote winnaars.

(-4,5%) kocht, staat al direct 8% in de min. Bij opening behoorde de Zuid-Afrikaanse investeringsmaatschappij immers nog tot de grote winnaars. ING (+0,4%) ligt er aanmerkelijk beter bij dan ABN Amro (-4,0%). Beleggers lijken dus vertrouwen te hebben in de cijfers van morgen.

(+0,4%) ligt er aanmerkelijk beter bij dan (-4,0%). Beleggers lijken dus vertrouwen te hebben in de cijfers van morgen. Technologie-aandelen die noteren tegen een hoge multiple worden vandaag niet gepruimd. Zo ook Adyen (-4,5%).

(-4,5%). Veilige havens zoals Heineken (+0,5%) en Wolters Kluwer (+0,2%) houden het hoofd juist goed boven water

(+0,5%) en (+0,2%) houden het hoofd juist goed boven water Aandelen met een hoge beta zoals Inpost (-6,4%) en Alfen (-3,0%) moet u daarentegen vandaag niet hebben.

(-6,4%) en (-3,0%) moet u daarentegen vandaag niet hebben. De cijfers van BAM (-3,8%) waren redelijk in lijn met de verwachtingen. Het hoofdpijndossier blijft de afsluitdijk.

(-3,8%) waren redelijk in lijn met de verwachtingen. Het hoofdpijndossier blijft de afsluitdijk. De resultaten van ForFarmers (-4,2%) doen pijn aan mijn ogen. De volumes namen in het eerste kwartaal met 7,3% af en de ebitda kelderde met liefst 47% op jaarbasis. De markt voor veevoer is op dit moment even niet the place to be.

(-4,2%) doen pijn aan mijn ogen. De volumes namen in het eerste kwartaal met 7,3% af en de ebitda kelderde met liefst 47% op jaarbasis. De markt voor veevoer is op dit moment even niet the place to be. CM.com (-1,1%) lijkt ook niet meer te kunnen stijgen. De grafiek wordt met de dag enger. Fundamenteel zie ik echter waarde in deze onderneming.

Adviezen

Brunel: naar €16 van €15 en kopen - ING

ForFarmers: naar €3,20 van €4,20 en houden - BankDegroof

ForFarmers: naar €3,75 van €4,25 en houden - KBC

IMCD: naar €133 van €128 en houden - Deutsche Bank

Just Eat Takeaway: naar €35 en houden - Bank of America

UMG: naar €29 van €25 en kopen - Deutsche Bank

Agenda vrijdag 6 mei 2022

