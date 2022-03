Boskalis-bod te laag: IEX voert actie

Op 10 maart heeft HAL heeft vlak voor jaarcijfers een bod op Boskalis gedaan van €32,50 per aandeel. In een eerste analyse gaven we al aan dat dat bod mager was en na het nog eens goed te hebben bestudeerd zijn we in die mening alleen maar verder gesterkt.

De IEX Beleggersdesk - de analisten die bij IEX Premium de aandelen voor u beoordelen - is om de volgende redenen van mening dat het huidige bod van HAL te laag is:

Boskalis zit in de sweet spot van megatrends als duurzame energie en klimaatverandering. Het orderboek van €5,4 miljard biedt voor bijna twee jaar werk. De nettokaspositie van €203 miljoen biedt een totale financieringsruimte van ruim €1,1 miljard. Dat is een kwart van de geboden prijs. Hiermee kan een hefboom op de toekomstige winstgroei worden gezet. De forward EV/Ebitda van 7,4 ligt lager dan de waardering in 2018 (8,6) en 2019 (8,1). Het bod biedt derhalve geen premie ten opzichte van historische waarderingen.

Gebruik van het beursklimaat

HAL lijkt op deze manier van het slechte beursklimaat gebruik te willen maken om een bedrijf met uitstekende kansen op winstgroei door een goed gevuld orderboek, een ijzersterke marktpositie en een solide financiële huishouding in te lijven.

Het bod is ook lager dan de introductiekoers, terwijl Boskalis er nu veel beter voor staat. HAL heeft al 46% van de aandelen en bovendien een vertegenwoordiger in de Raad van Commissarissen.

Met de overname vorig jaar van Hunter Douglas nog vers in het geheugen - waarbij grootaandeelhouder Ralph Sonnenberg beleggers eerst een bod deed van €64 en vervolgens €82 om het later dat jaar voor €175 per aandeel zelf aan investeringsmaatschappij 3G Capital te verkopen - wil IEX nu actie voeren voor een hoger bod.

IEX voert actie

IEX is van en voor beleggers. Ook kleine beleggers verdienen het niet om een kansrijk aandeel als Boskalis juist nu te moeten verkopen tegen een te lage prijs. De stem van die beleggers verdient het om te worden gehoord en we roepen Boskalis-aandeelhouders dan ook op om zich bij ons aan te melden.

IEX zal dan namens u een brief sturen aan Boskalis waarin we de genoemde bezwaren tegen het huidige bod zullen beragumenteren.

Boskalis heeft op dit moment nog geen standpunt ingenomen met betrekking tot het bod. Om mee te doen met deze actie hoeft u geen lid te zijn van IEX Premium, en er worden geen kosten in rekening gebracht.