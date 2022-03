Een koopje, maar... Prosus, Tencent, Alibaba, Baidu, Hang Seng en Shanghai

Ik zit er nog in (Prosus), maar ga niet verzwaren. Heb ik vorige week al gedaan. Probeer met schrijven van calls ver out of the money nog wat premie binnen te halen af en toe, om wat verlies af te dekken. Maar het blijft een drama. Veel te gevoelig voor China/Tencent perikelen. Ik las dat 80 % van de belangen van Prosus nog Tencent is. Wat meer diversificatie zou niet misstaan in mijn ogen, al mogen ze Tencent voorlopig nog niet verkopen begrijp ik (afgezien van of dat het goede moment zou zijn geweest).

Ik ben overigens wel erg benieuwd naar het volgende Premium artikel rondom Prosus. De laatste van Paul, met strong by, stamt van november en inmiddels ziet de wereld er wel weer wat anders uit.