Na de top rond 829,66 punten op 19 november, heeft de AEX een intraday low gemaakt rond de bodem van 21 juni 2021 op 713,94 punten. Per saldo een verlies van zo'n 14%.

Koopniveau's zijn niet direct aan de orde, zeker nu de situatie in Oekraïne escaleert. Maar het lijkt er wel op dat de AEX in een overdrijvingsfase terecht komt. Met andere woorden, gaan we de bodem aanstampen?

Nu in Oekraïne de vlam in de pan slaat, is het van belang het koersverloop op de beurzen goed in de gaten te houden. Vooral om te kijken of er signalen van een opwaartse trenddraai zijn. We houden het uiteraard in de gaten.

Technisch zijn er een aantal signalen die aangeven dat de markt kan stabiliseren:

Zowel op korte als op lange termijn raakt de Nederlandse beurs uitverkocht, 'oversold' zoals dit in het jargon heet

De indicatoren divergeren positief ten opzichte van de AEX-index

Er is een tussenliggend steunniveau rond 713,94 punten bereikt (hoewel niet cruciaal). Het laagste punt van de dag lag dinsdag rond 714,76 punten.

De kwaliteitsindicatoren moneyflow en advance/decline--ratio stabiliseren

Vandaag bekijk ik de AEX zowel op korte als op lange termijn. Bovendien beoordeel ik deze keer de nakende oversold-conditie van de Nederlandse beurs.

Bodemvorming

Op de Nederlandse beurs is bodemvorming op niet uit te sluiten. Ik verwacht dat de volgende bodem komt te liggen tussen 677 en 713. Om te beoordelen of alle verkoopdruk al is verwerkt, gaan we te rade bij de Relative Strength Index, meestal afgekort als RSI. De RSI wordt verondersteld te kunnen meten of de beurs overreageert op bepaalde ontwikkelingen, met andere woorden: zijn we op een gegeven moment te ver gedaald?

Daarnaast geven divergenties van de RSI aanwijzingen voor een eventueel herstel (zie uitleg RSI onderaan).

AEX heeft eerste steun 713,94 getest

De Nederlandse beurs heeft op korte termijn een tussenliggende steun op 713,94 punten (bodem van 21 juni 2021) bereikt. Verder raakt de AEX op korte termijn uitverkocht, nu de RSI de 30-punten zone kruist. Ook na eerdere oversold-condities in oktober en december is de AEX stevig opgeveerd.

En, niet onbelangrijk, lijkt het begin van positieve divergentie op de RSI zichtbaar. De meest recente lows van de AEX worden niet bevestigd door nieuwe lows op de RSI-indicator. De RSI wordt op de onderste helft van de grafiek weergegeven door middel van de zwarte doorlopende lijn.

AEX raakt ook op lange termijn uitverkocht

De Nederlandse beurs raakt ook op lange termijn oversold, of dat gebeurt binnenkort. Een dergelijke langetermijn-'uitverkocht'-conditie komt niet vaak voor. Na een daling van ruim 120 punten zou de verkoopdruk op de Nederlandse kunnen opdrogen. Eerdere oversold-condities, begin 2019 en maart 2020, zijn toen gevolgd door stevige oplevingen.

Positieve divergentie op de RSI is op de lange termijn nog niet zichtbaar. De meest recente lows van de AEX worden nog niet bevestigd door hogere lows op de RSI-indicator.

Uitleg RSI

De RSI van de AEX geeft zowel op korte als op lange termijn een oversold-conditie (licht uitverkocht) aan. De RSI (Relative Strength Index) is een technische indicator die de kracht van de laatste koersstijgingen vergelijkt met die van de laatste koersdalingen. Bij een RSI-waarde onder 30 kan van een oververkochte (<30: oversold) conditie sprake zijn.

Let op, hieraan kunnen geen directe koopsignalen ontleend worden, want een index in een sterk dalende trend kan soms wekenlang oversold blijven.

Het gaat bij de RSI vooral om divergenties (afwijkingen) tussen het koersverloop en de indicator zelf. Deze situatie treedt op indien de koers nog lagere bodems vormt, terwijl de RSI al hogere bodems begint te vormen. Dit zijn vaak signalen van bodemvorming of - iets later in de tijd - van een mogelijke trend-omkeer. Daarvan is nu overigens nog geen sprake.

Conclusie

Op korte termijn zakt de index nu in de richting van tussenliggende steun 713,94 punten (bodem van 21 juni 2021). Indien deze steun stand weet te houden zou dit op bodemvorming wijzen.

In combinatie met een lichte oversold-waarde op de RSI is de verwachting gerechtvaardigd dat de markt zal stabiliseren of wordt een tussentijds herstel mogelijk.