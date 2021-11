Klimaatambities vragen inzet van iedereen

quote: SimpeleZiel schreef op 15 november 2021 11:36:

Overheden kunnen wetten afdwingen om gewenst gedrag te stimuleren... hoe heette dit systeem ook al weer, waarvan talloze voorbeelden zijn dat dit niet werkt.

Tja, dan is het inderdaad beter om dat niet te doen en af te wachten tot het een nog grotere en helemaal onherstelbare bende is. Helemaal simpel, of niet?Als een overheid niet sturend is dan gebeurt er helemaal niks.De gewone burger (het overgrote deel) verwacht die sturing, of ze het er mee eens zijn of niet. De minder leuke keuzes moeten voor burgers worden gemaakt, niet door de burgers.Je kunt beter zeggen: ruim 20 jaar geleden wisten ze al dat het deze kant op zou gaan. Er is in al die tijd gekozen voor geld en gemakzucht, met name door grote bedrijven, maar die hebben die vrijheid gekregen vanuit de overheid/politiek.En nu moet de transitie nog sneller gebeuren om te zorgen dat het niet al helemaal te laat is.Wat veel mensen vergeten, en stom genoeg zijn dit vaak juist degene die erg tegen immigratie zijn, op niet al te lange termijn gaat dit tot enorme vluchtelingenstromen leiden. Uit landen met de minste uitstoot, waar ze de meeste last hebben van de rijkere landen met de meeste uitstoot.Ga zelf maar eens na wat er dan allemaal gaat gebeuren, en wat gaan die mensen op dat moment zeggen die nu tegen verduurzamen zijn?