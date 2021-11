Klimaatambities vragen inzet van iedereen

Tijdens de klimaatconferentie in Glasgow hebben de VS en China besloten samen te werken om de doelen van het klimaatakkoord te bereiken. Daardoor wordt de kans groter dat de opwarming van de aarde tot 1,5 graad wordt beperkt.

De samenwerking is goed en noodzakelijk. Maar het is slechts één van de vele stappen die gezet moeten worden. Niet alleen door overheden, ook door bedrijven en particulieren.

Overeenstemming was niet vanzelfsprekend...

COP26 begon moeizaam. Allereerst door de afmelding van diverse wereldleiders. Daarnaast kwam China voorafgaand aan de conferentie met een teleurstellende update van de klimaatambities. Verder was de relatie tussen China en de VS op een dieptepunt beland na de handelsoorlog en de beschuldigingen van spionage aan het adres van China.

... maar wel noodzakelijk

Des te beter is het dat wel een samenwerking tot stand is gekomen. China en de VS staan 1 en 2 op de lijst van landen met de meeste uitstoot. Het is belangrijk dat beide landen een voortrekkersrol nemen. Ten eerste omdat ze de meeste uitstoot hebben. Ten tweede omdat andere landen zich nu niet langer meer kunnen verschuilen achter het gebrek aan actie van de grote landen.

Bedrijfsleven en burgers aan zet

De overheid zal de bal doorschuiven naar het bedrijfsleven en de burgers. De overheid kan wetten, belastingen en subsidies gebruiken om te sturen richting het gewenste gedrag. Daar gaat over het algemeen veel tijd overheen. Die tijd hebben we eigenlijk niet. Daarom zou iedereen zelf moeten nadenken over de steen die hij of zij kan bijdragen.

Afweging duurzame bijdrage, extra kosten, gemak en kwaliteit van leven

Je kunt op allerlei manieren bijdragen aan vermindering van de opwarming van de aarde. Je kunt minder vlees eten, minder reizen, je woning verduurzamen door te isoleren of zonnepanelen te nemen, etc. Bij al die keuzes maken we een afweging tussen de duurzame bijdrage, eventuele extra kosten en verlies aan kwaliteit van leven.

Duurzaam geproduceerd voedsel is bijvoorbeeld duurder dan de minder duurzame variant en op minder plaatsen te koop. Elektrische auto’s hebben minder uitstoot, maar zijn duurder dan auto met een traditionele verbrandingsmotor, het bereik is minder en laden duurt nog lang. De overheid kan mensen bewegen om toch voor het duurzame alternatief te kiezen door subsidie te verstrekken.

Duurzaam beleggen heeft vooral plussen

Beleggers kunnen eenvoudig hun steentje bijdragen door duurzaam te beleggen. Kiezen voor duurzame beleggingen is net zo gemakkelijk en de kosten zijn ook niet veel hoger. Daarnaast is de risico/rendementverhouding van duurzaam beleggen beter dan die van niet-duurzame beleggingen. Je hoeft je niets te ontzeggen en draagt toch bij aan een mooiere wereld. Een no-brainer zou je zeggen.

ESG-beleggingen groeiden 20% in eerste halfjaar 2021

Veel beleggers zijn hier inmiddels ook van overtuigd. Uit onderzoek van de AFM blijkt dat beleggers in de eerste helft van dit jaar €71 miljard euro staken in ESG-aandelenfondsen; meer dan de €69 miljard in aandelenfondsen zonder duurzame kenmerken. De complete markt van duurzame beleggingen groeide met 20% naar €1,5 biljoen. De meerderheid belegt dus inmiddels duurzaam. Een kleine meerderheid weliswaar, maar toch.

Voorbeeld van duurzaam beleggen: AholdDelhaize

Een voorbeeld van een Nederlands bedrijf dat snel duurzamer wordt is AholdDelhaize.

De retailer voert duurzaamheid op veel plaatsen door in de bedrijfsvoering. AholdDelhaize heeft in december 2020 een aan duurzaamheid gekoppelde kredietfaciliteit van 1 miljard euro afgesloten. Hiermee laat AholdDelhaize zien ambitieus te zijn op het gebied van duurzaamheid. Vermindering van voedselverspilling, reductie van CO2-emissie en bevordering van gezonder eten zijn hierbij de speerpunten.

AholdDelhaize wil de eigen CO2-emissie in 2030 met 50% hebben verlaagd ten opzichte van 2018. Voorbeelden zijn: alle ingekochte energie is afkomstig van windenergie, sinds 2010 verbouwde winkels zijn van het gas af, door meer gebruik te maken van LNG-trucks en elektrische bezorging is in 2020 1 miljoen kg CO2 bespaard. Voor de hele keten wil het bedrijf de emissie met 15% terugdringen. Ook wordt het gebruik van plastic verpakkingen verder gereduceerd.

Het bedrijf zet zich ook in voor minder verspilling en wil de verspilling van voedsel per 2030 met 50% terugdringen. Op het gebied van gezonde voeding wil het bedrijf in 2022 50% van de eigen voedselverkopen realiseren met gezonde producten. Gezonde keuzes moeten beter onder de aandacht van de consument gebracht worden.

Verder zet AholdDelhaize zich in voor diversiteit en inclusie. Wat de ESG-duurzaamheidsscore van Sustainalytics betreft behoort AholdDelhaize bij de beste 20% in de foodretailerssector. Van de Sustainable Development Goals (SDG’s) ligt de focus op de volgende doelen: gezondheid en welzijn, verantwoorde consumptie en productie, klimaatactie, leven in het water en leven op het land.

Duurzaam beleggen hoeft echt niet te betekenen dat je per se in windmolens of circulaire producten investeert.