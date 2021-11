Alleen op IEX: Tesla, Rivian, Beyond Meat, AMC én BAM samen in één blog

Beyond Meat krijgt vandaag een pak slaag op zijn Q3-cijfers, gisteravond nabeurs duikelde de koers met 18,6%. Die score staat nu ook pre-market op het bord.



Teleurstellende winst- en omzetcijfers en outlook, dat wil de beurs nooit horen van een torenhoog gewaardeerd aandeel als Beyond Meat. U ziet aan het grafiekje wat voor waarderingen er werden en worden betaald voor dit aandeel, dat ten tijde van de beursgang hipper dan hip en hotter dan hot was.

Want de alternatieve vlees-, vega- en vegantrend, dat verhaal. Nu, ruim twee jaar later, wordt de markt blijkbaar toch een beetje onrustig. De omzet mag dan als een speer gaan, bij waarderingen van honderden keren de winst moet die zeker ieder jaar verdubbelen en is een winstimplosie is al helemaal uit den boze.

Het fonds maakt zelfs verlies. De koers is dit jaar vanaf een woeste top deze winter al dik gehalveerd en vandaag komt daar waarschijnlijk nog een beuk achteraan.



Gisteren ging er weer een hipper dan hip en hotter dan hot bedrijf naar de beurs, Rivian. Ook hier gold weer: wat de gek ervoor geeft. En da's een hoop, met dik $100 op het bord is het fonds in één klap $85 miljard waard. Omgerekend is dat bijna de halve waarde van Volkswagen, om eens wat te noemen.

Ik zwijg maar van Tesla, dat hangt voor $1,07 biljoen aan de haak.

WATCH: Rivian, a start-up backed by Amazon, focusing on electric-powered vans and pick-up trucks, sped past investor expectations, following one of the biggest U.S. stock market IPOs ever https://t.co/16Vgg4afkD pic.twitter.com/3eBLpU8q9a — Reuters Business (@ReutersBiz) November 11, 2021



Tesla heeft alleen Een Topman. Weet u hoe de CEO van Rivian heet? Ik ook niet.

Nou Elon, plemp nog maar wat aandelen #Tesla in het boek. Ze worden gevreten ?? pic.twitter.com/PkAgqXxOVk — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 11, 2021



Fundamenteel moet u het met de rode cijfers (of rode vlaggen, zo u wilt) doen en dat Rivian denkt in 2030 1 miljoen auto's te verkopen. Dat denkt zet ik cursief, omdat ik dat zelf op de beurs een te boterzacht begrip vind om mijn eigen centen erin te steken. Doe mij maar weten en uitrekenen.

Dit zijn de fundamentele data die ik uit Refinitiv trek. Het is nog een lange weg naar aandeelhouders-return, zeg maar. Zoals ook bij Tesla is het bubbel- en hype-geroep dan ook niet van de lucht. Ja, dat klopt voor wie old school aandelen doorrekent, want die sommen slaan nergens op, maar...



... dat doet er niet toe. Het hoort bij de beurs dat er altijd wel ergens een item, asset class, sector of land staat te blazen en te loeien van de fantasie. De laatste jaren is dat inderdaad ook alles met een e er voor: elektrische auto's en batterijen dus. Zie bij ons maar Fastned, Alfen en nu ook Ebusco. Péééperduur.

Dat niet alleen, het hoort bij de beurs dat er altijd wel ergens een item, asset class, sector of land staat te blazen en te loeien van de prijsactie om de prijsactie. Als het maar hard genoeg beweegt, volatiel is en liquide genoeg kan de grootst mogelijke onzin de grote kudde aantrekken. Alles voor de quick buck.

Daar is niks mis mee, wat mij betreft - wat zou de beurs saai zijn met alleen maar Dividend Aristocrats - als u zich er maar van bewust bent, uw risico kent, u van de leverage afblijft én u op tijd verder trekt, voordat de kudde dat doet. Want anders bent u de sucker in de markt en blijft u letterlijk met de gebakken peren zitten.

Daarom begin ik dit stukje ook met Beyond Meat, waar dit misschien al gaande is. Na alle fantasie en koerspret is het speelkwartier wellicht over en wil de markt nu echt boter bij de (kunst)vis, die het bedrijf momenteel nog niet kan leveren. Of wat dacht u van AMC? Dit weekend plugde de CEO zijn bedrijf nog.

Maandag waren er cijfers en nu casht de topman. Als ik spiek, zie ik het aandeel nu pre-market vlak liggen, ofwel de koers is misschien nog niet in de suckers-met-de-gebakken-peren-fase aanbeland. Iets wat ik zelf al in februari had verwacht, dus wat dat betreft ben ik ook af.

AMC CEO Adam Aron defended his decision to sell 625,000 shares of the company https://t.co/gwsM2bktHR — Bloomberg Markets (@markets) November 11, 2021



Nergens kan u zo snel rijk of arm worden als bij losgeslagen fantasie, of uitzinnige prijsactie om de prijsactie op de beurs. Dat is precies wat de greed in ons allemaal oproept en dan doen we lekker toch waarvan we weten dat we het misschien beter niet kunnen doen. Of we staan langs de zijlijn bubbel! en hype! te roepen.

Eén zekerheid hebt u echter altijd: wie of wat het ook is, vroeg of laat komt de koers altijd op priced for prefection uit, ofwel kloppen de rekensommen wel, of is er geen prijs meer, omdat er domweg geen waarde is. Dat kan luttlele tikken of jaren duren en er gaat nooit een bel, maar wee degene die te laat is.

Nog één ding: Tesla is de uitzondering omdat volgens mij er een koers van het genie van Elon Musk op het bord staat en niet van zijn auto-, batterij- en AI-bedrijf. Verlaat hij morgen het concern, dan kan u denk ik binnenkort ook de komma in de aandelenkoers minstens één plekje opschuiven.

Weet u intussen al hoe de CEO van Rivian heet? Ik ook nog steeds niet. Het bedrijf ontwerpt leuke dingen, maar of Rivian ook het aura en de mojo van een Tesla of Apple heeft? We gaan zien of het bedrijf de onvermijdelijke shake-out in die sector overleeft en wat voor marges elektrische auto's uiteindelijk gaan opleveren.

Tegen die tijd zijn we al weer vele beleggingsfantasie- en prijsactiehypes verder. Probeer eens de volgende hype te raden, in plaats van achter de bestaande aan te hollen. Kernenergie wellicht. Er is nog niks officieel, dus nog upside zat, ofwel waar wachten we nog op: hup, met z'n allen in BAM! :-)



En als u hier allemaal geen zin in hebt, zijn er ook nog fondsen waar wel u wel grote zekerheid hebt.