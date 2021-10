Slotcall: Shell en staal gevraagd

Een weinig enerverende dag vandaag op het Damrak, althans voor wie een snelle blik op de AEX werpt. Niets is echter minder waar: onderliggend was er volop actie te vinden bij een groot aantal individuele fondsen.

Positieve uitschieters waren te vinden bij de banken zoals ING Groep en ABN Amro, koffieproducent JDE Peet's, maar ook wat kleinere, bij particuliere beleggers lokale favorieten zoals Fugro, Acomo en Brunel. Daarnaast sprongen de staalgerelateerde fondsen er positief uit.

Shell zag een al wat langer lopend koopadvies van Citigroup omgezet worden naar een houdadvies, maar impact op de koers had een en ander niet. De energiegigant steeg vrolijk verder tot ruim boven de €21.

Uit de gratie was allereerst opnieuw Just Eat Takeaway die in de clinch ligt met een ontevreden grootaandeelhouder. Ook Prosus lag zwak, evenals het vorige week cijferende Randstad en TKH. Ook TomTom lijkt wederom de verkeerde afslag te hebben gekozen, terwijl BAM Groep, CM.com en ForFarmers ook een stapje terug moesten doen.

X-Fab

Het is inmiddels wel duidelijk dat de huidige chiptekorten nog langere tijd aan zullen houden. Reden voor chipfabrikant X-Fab de productiecapaciteit fors op te schroeven. Of het aandeel ook kansen biedt, leest u in een gedetailleerde analyse bij IEX Premium.

D'ieteren

De Beleggersdesk kijkt geregeld naar onze Zuiderburen voor aantrekkelijke aandelen voor Premium Leden, zoals Euronav en AB InBev. Niels Koerts is ditmaal dieper in D'ieteren gedoken en kwam tot de volgende conclusie:

Wall Street

Ook de Amerikaanse beleggers doen het bij aanvang van de handel rustig aan in aanloop naar een loeidrukke cijferweek. Alle grote techfondsen komen deze week met derdekwartaalcijfers naar buiten, waaronder vanavond nabeurs Facebook.

Tesla (+ 7%) speelde zichzelf in beeld bij beleggers dankzij aangekondigde (forse) prijsverhogingen voor de Model S en Model X en een omvangrijke order van 100k Tesla's van autoverhuurbedrijf Hertz. De $1.000 grens komt alweer in beeld.

De Dow Jones noteerde na een kleine twee uur handel 0,1% hoger, de S&P500 0,3% en de Nasdaq 0,5%.

Rentes

De relatieve rust op de rentemarkten blijft intact, al is het goed om te zien dat de tienjaarsrente in Nederland in ieder geval fractioneel positief.



Bron: Reuters



Brede markt

De AEX onveranderd op 813 punten



onveranderd op 813 punten Wall Street noteert na twee uur leuke plussen tussen de 0,1% en 0,5%



noteert na twee uur leuke plussen tussen de 0,1% en 0,5% De euro blijft rond de 1,16 versus de dollar



blijft rond de 1,16 versus de dollar De VIX noteert tamelijk vlak op goed 15, weinig tot geen stress dus



noteert tamelijk vlak op goed 15, weinig tot geen stress dus Goud en zilver gaan vertonen enig teken van leven, maar het houdt voor de gold bugs zeker nog niet over



en gaan vertonen enig teken van leven, maar het houdt voor de gold bugs zeker nog niet over Olie : WTI en Brent kosten ruim $85 per vat, dit zal tijdens het tanken ongetwijfeld opgevallen zijn



: WTI en Brent kosten ruim $85 per vat, dit zal tijdens het tanken ongetwijfeld opgevallen zijn Bitcoin is kost inmiddels ruim $63k: wie het denkt uit te kunnen leggen, zie ik graag in de comments



Het Damrak

ING Groep (+ 0,7%) loopt langzaam maar gestaag op, het renteklimaat verbetert licht

(+ 0,7%) loopt langzaam maar gestaag op, het renteklimaat verbetert licht Just Eat Takeaway (- 1,9%) blijft in de clinch liggen met een morrende grootaandeelhouder

(- 1,9%) blijft met een morrende grootaandeelhouder Philips (+ 0,6%) kreeg een flink lager koersdoel van een zakenbank, maar dit maakte geen indruk

(+ 0,6%) kreeg een flink lager koersdoel van een zakenbank, maar dit maakte geen indruk TKH (- 3,4%) lag de gehele dag erg zwak, volgende maand komt het concern pas met een update

(- 3,4%) lag de gehele dag erg zwak, volgende maand komt het concern pas met een update Acomo (+ 0,8%) lag vrijwel de gehele dag gevraagd, de marktomstandigheden zijn voor het bedrijf dan ook gunstig

(+ 0,8%) lag vrijwel de gehele dag gevraagd, de marktomstandigheden zijn voor het bedrijf dan ook gunstig Wereldhave (- 0,7%) weet het koersherstel van afgelopen vrijdag niet voort te zetten

(- 0,7%) weet het koersherstel van afgelopen vrijdag niet voort te zetten Op de lokale markt was nieuwkomer Ebusco in trek (+ 3,2%)





Adviezen

Philips: naar €42 van €49 en houden - Credit Suisse

Just Eat Takeway: naar €110 van €128 en kopen - Goldman Sachs

Wereldhave: naar €14 van €13,50 en verkopen - JPMorgan

Shell: naar £17,10 van £12,8 en naar houden van kopen - Citigroup

Euronav: naar €11 van €10,20 en kopen - KBC

AB InBev: naar 68 van €72 en kopen - Degroof Petercam

Intel: naar $45 van €52 en verkopen - Bank of America

Intel: naar $55 en naar houden van kopen - Susquehanna

Agenda 26 okt

07:00 Novartis - Cijfers derde kwartaal (Zwi)

07:00 Orange - Cijfers derde kwartaal (Fra)

07:00 UBS - Cijfers derde kwartaal (Zwi)

08:00 Reckitt Benckiser - Cijfers derde kwartaal (VK)

13:00 3M - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Eli Lilly - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 General Electric - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Hasbro - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Lockheed Martin - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 UPS - Cijfers derde kwartaal (VS)

15:00 Case Shiller huizenprijzen - Augustus (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Conference Board - Oktober (VS)

16:00 Nieuwe woningverkopen - September (VS)

22:00 Microsoft - Cijfers derde kwartaal

22:00 Alphabet (Google) - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Robinhood - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Texas Instruments - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Twitter - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Visa - Cijfers derde kwartaal (VS)