Succesvol beleggen in een woud van rode vlaggen

Staan de markten op de rand van een grote neergang? Voorspellen is een gevaarlijke hobby, maar hoe je ook naar de financiële markten kijkt, bijna overal zie je wel tekenen van overspannenheid.

Om maar een paar voorbeelden te noemen:

Zelfs gecorrigeerd voor cycliciteit is de waardering van aandelenmarkten op extreme niveaus aanbeland.

De Buffett-indicator, de maatstaf die Warren Buffett inzet om waarderingen te volgen, bestaande uit de volledige marktwaarde van Amerikaanse aandelen gedeeld door het Amerikaanse BBP, staat op het hoogste niveau ooit.

Extreem hoge koerswinstverhoudingen van techbedrijven worden gerechtvaardigd door naar winstprognoses over vijf jaar en verder te kijken. Kunnen we daar serieus wat over zeggen nu?

Beleggers kopen massaal risicovolle producten als junk bonds, simpelweg omdat het de enige plek is waar je nog rendementen kunt vinden in de rentemarkt.

De inflatie loopt op en blijkt ook structureler dan de Fed ons voorhoudt. Dat gaat met de huidige lage rente tot onhoudbare situaties leiden.

Spreiding is ook niet alles

De vraag is natuurlijk wat je moet doen in een situatie als deze. Ik voel mij niet comfortabel met een portefeuille vol longposities, dus het recept is ofwel verkopen, ofwel risico’s goed afdekken.

Vaak wordt spreiding aangeraden als methode om het risico van een portefeuille terug te brengen. Ik denk echter dat dat niet gaat helpen. Als markten heftig dalen zie je vaak dat alle assets onderuit gaan. Dat was zo in de bearmarkt van 2000-2002 en ook in 2008-2009 was er vrijwel geen belegging veilig voor de alomvattende daling.

Je kunt natuurlijk zeggen: dalingen horen erbij en beleggen is een spel van de lange adem. Dus blijf zitten, ga in ETF’s, en wacht tot de markten weer draaien. Maar ook in periodes van 15 of 20 jaar kunnen beurzen duikelingen laten zien waar je maar heel moeizaam van terugkomt.

Vind uw eigen handelsstijl

Een mooi wereldwijd gespreid fonds als Robeco verloor tussen 2000 en 2003 meer dan 60%. Kom daar maar eens van terug. Kortom, beleggen in onzekere tijden vereist meer dan het vasthouden aan je buy and hold-strategie.

Ik voorspel dat dat een belangrijke vaardigheid gaat worden de komende tijd. We hebben 12 prachtige jaren meegemaakt op de beurs, maar ik vrees dat de tijd waarin alles ‘toch wel omhoog’ gaat binnenkort voorbij is.

