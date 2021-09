AEX 800: komt er nog wat van? Voorbeurs doen we het met veel China

Beurspubliek is ook net ajax-publiek: altijd wat te zeuren. Als het niet te volatiel is, is het wel te saai. Het is toevallig wel gewoon een ontzettend goed jaar op de beurs. Zo'n beetje iedere belegger die niet echt helemaal dom is heeft een bak geld verdiend zonder daarvoor op een suf kantoor suf werk te hoeven doen. Geen enkele reden om te klagen over details als of we eindigen op 790 of 810.