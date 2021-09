AEX 800: komt er nog wat van? Voorbeurs doen we het met veel China

De AEX indicatie is nét hoger, eigenlijk is het de hele maand al millimeterwerk voorbeurs. Kan die index nou niet gewoon even die 800 aantikken - hebben we dat ook weer gehad - en dan mag verder alles, OK?

Serieus, er is geen nieuws in Amsterdam, Wall Street was weer miezerig gisteren, er is nu veel Chinees nieuws en de beurzen daar dalen weer - zometeen alles daarover - de dollar staat op 1,18, commodities liggen goed, crypto ook en de rentes doen nog niks. Tja, waar wil die beurs nou eigenlijk heen?

Zijwaarts... Al ruim een week mist zowat iedere stijging- als dalingsovertuiging. Dit is de Nasdaq 100, alles gaat nog gewoon z'n gangetje in de opgaande trend, dat wel. Zelfs ben ik beducht op daling van de verwachte winsten, maar ook dat zegt niet meteen iets over de koersen.



Zit er iets voor u tussen? Apple presenteerde gisteren weer haar jaarlijkse nieuwe spullen show, maar de koers reageert daar al jaren niet meer enthousiast op. Gisteren ook weer -1,0%. Voor de liefhebbers is hier het hele overzicht.

Apple just unveiled the iPhone 13 and more — here's what you need to know. https://t.co/uTT4JF2eKW — CNBC (@CNBC) September 14, 2021

En dan China.

Chinese industriële productie (5,3% in plaats van verwachte 5,8%) en detailhandelsverkopen (2,5% versus 7,0%) over augustus bevestigen de Chinese groeivertraging. Er is verder nu druk op casino's. Tencent staat -3,4% en Evergrande zelfs -4,4%.

LATEST: Macau’s gaming stocks plunge in Hong Kong after officials in the Chinese enclave revealed a proposal to change casino regulations that could place tighter restrictions on the companies https://t.co/puqbnvn8Sj — Bloomberg Markets (@markets) September 15, 2021

De opening, zoek de beweging weer:



De rentes rekken zich ook nog een keer uit:

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met alleen een OCI nieuwtje:

07:34 Ryanair wil duizenden nieuwe werknemers aannemen

07:03 Europese beurzen openen in het groen

06:56 Chinese detailhandelsverkopen stijgen minder hard

06:54 Chinese industriele productie stijgt ruim 5 procent

06:53 Bijna 226 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

06:52 Stevige groei Japanse machine-orders

14 sep Beursupdate: AEX op Wall Street

14 sep Wall Street sluit lager

14 sep Olieprijs eindigt vlak

14 sep Wall Street daalt verder

14 sep Apple's iPhone 13 is sneller en heeft grotere batterij

14 sep Europese beurzen eindigen verdeeld

14 sep OCI wil obligatielening aflossen

14 sep Kleine winst AEX na opluchting om Amerikaanse inflatie

ArcelorMittal: naar €47 van €40 (buy) - Deutsche bank

De agenda met onder meer de New York Fed, of Empire State Index over september en heel veel Europese inflatiecijfers, maar daar hebben we de eerste schattingen al van gezien:

04:00 Industriële productie - Augustus (Chi)

04:00 Detailhandelsverkopen - Augustus (Chi)

08:00 Inflatie - Augustus (VK)

08:00 Producentenprijzen - Augustus (VK)

08:45 Inflate - Augustus def. (Fra)

11:00 Industriële productie - Juli (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Importprijzen - Augustus (VS)

14:30 Empire State index - September (VS)

15:15 Industriële productie - Augustus (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

En dan nog even dit

Zo dus:

China's economy weakened further in August as a fresh Covid outbreak curbed consumer spending and travel https://t.co/Vs0eL9wOle pic.twitter.com/v25lo9RDDj — Bloomberg Markets (@markets) September 15, 2021

Nog meer:

???? Consumers in Beijing can now get their first taste of China's digital yuan before a wider roll-out during the #Beijing2022 Winter Olympics.



Can it compete with Tencent's WeChat Pay and Alibaba's Alipay?https://t.co/sEm2gmZU1x — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) September 15, 2021

Ja, want er is op Instagram altijd wel iemand leuker, mooiere, beter, slimmer, rijker, geweldiger et cetera:

Facebook knows Instagram is toxic for teenage girls, according to internal research obtained by the @WSJ. @KristinaParts breaks down how the platform is affecting mental health and how the tech giant is responding: pic.twitter.com/1aboP7Zinu — The News with Shepard Smith (@thenewsoncnbc) September 14, 2021

Altijd maar voorspellingen, noot sommen. Ook deze mevrouw:

Ark Invest's Cathie Wood says the price of bitcoin could surge tenfold in the next 5 years. Read more with @CNBCPro here: https://t.co/bJjJwu1lTy pic.twitter.com/r2pFiGWm82 — CNBC (@CNBC) September 14, 2021

Om een einde te maken aan de - citaat - wildwest toestanden, zoals litecoin-Walmart deze week nog:

Senators demand cryptocurrency regulation guidance from SEC Chair Gary Gensler https://t.co/E2SJumGevB — CNBC (@CNBC) September 14, 2021

Het eerste productiemodel! Iets voor u?

EV start-up Rivian beats Tesla, GM, Ford as first automaker to produce electric pickup https://t.co/YYpQ3r2EU8 — CNBC (@CNBC) September 14, 2021

Ongrijpbaar?

Biden's plan to go after the taxes of America's richest could fall short of expectations https://t.co/z5C1MqbnN1 by @denitsa_tsekova pic.twitter.com/S0SxJ2gP5c — Yahoo Finance (@YahooFinance) September 14, 2021

Bij deze weer:

#ECB balance sheet hit another ATH as Lagarde keeps printing press rumbling. Total assets rose by €15.2bn to €8,222.7bn on QE. ECB balance sheet now equal to 79.6% of Eurozone GDP vs #Fed's 36.8%, BoE's 38.8%, BoJ's 133.7%. pic.twitter.com/kz69Kg5PKY — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 14, 2021

Veel plezier en succes vandaag.