Slotcall: chipsector straalt op het Damrak

Bescheiden winsten vandaag op het Damrak, althans op indexniveau. De AEX blijft relatief dichtbij huis, maar individueel zijn de koersuitslagen aanzienlijk forser. Zo winnen de chipaandelen opnieuw terrein onder aanvoering van Besi. Just Eat Takeaway herstelde deels van de stevige daling eind vorige week.

Aan de andere kant van het spectrum moest Prosus opnieuw terrein prijsgeven, evenals ASR (ex-dividend €0,82). Koerszwakte was tevens zichtbaar bij AF-KLM, Fagron, Galapagos, Intertrust en Wereldhave.

Chipsector special

De bomen lijken tot in de hemel te groeien in de chipsector. Hoog tijd voor de Beleggersdesk om nogmaals de sector onder de loep te nemen, meer in het bijzonder: ASML, ASMI, Besi en X-Fab.

Kunnen beleggers nog instappen? En zoja, welke chipper geldt als meest aantrekkelijke belegging. Alles hierover in de IEX chipsector special.

HAL Holding

De intrinsieke waarde van een aandeel HAL Holding laat zich berekenen op €165. De Beleggersdesk zit vooral te wachten op meer informatie rond het belang van HAL in Coolblue. Dit wordt op enig moment naar de beurs gebracht, na de zomer, maar voorlopig blijft het nog stil en dat is opvallend. Meer bij IEX Premium.

Just Eat Takeaway

Een tegenslag voor maaltijdbezorger Just Eat Takeaway (JET). Een 'tijdelijke fee cap' in New York wordt permanent gemaakt. Er mag nog maximaal 15% in rekening worden gebracht en dat is uiteraard nadelig voor JET.

Wat de impact voor JET is, dat overigens wel in beroep gaat tegen deze beslissing, valt hier te lezen in een analyse van de Beleggersdesk.

Wall Street

Beleggers doen het ook in de VS relatief rustig aan. De Fed lijkt zich nog even koest te houden qua tapering en dat biedt een voedingsbodem voor de bulls. Desondanks zijn de koerswinsten na een kleine twee uur handelen bescheiden.

Wel een vertrouwd beeld overigens: de Nasdaq laat de Dow Jones en S&P500 wederom achter zich en wint 0,9%. De S&P500 moet het met een bescheiden 0,5% doen terwijl de Dow Jones niet vooruit te branden is.

Rentes







Brede markt

De AEX wint 0,3%



wint 0,3% Wall Street kent een positieve dag met bescheiden winsten



kent een positieve dag met bescheiden winsten De euro versus de dollar is aardig stabiel op 1,18



versus de is aardig stabiel op 1,18 De VIX kalft langzaam af en noteert amper boven de 16



kalft langzaam af en noteert amper boven de 16 Goud en zilver blijven vooral zijdelings bewegen



en blijven vooral zijdelings bewegen Olie : WTI en Brent gelden als prijshoudend, gas stijgt wél stevig door



: WTI en Brent gelden als prijshoudend, gas stijgt wél stevig door Bitcoin noteert rond de $47,7k, de $50k bleek toch even een brug te ver



Het Damrak



ASML (+ 0,9%) blijft geld van beleggers trekken

(+ 0,9%) blijft geld van beleggers trekken Besi (+ 2%) wint stevig, de Beleggersdesk vindt daar wat van

(+ 2%) wint stevig, de Beleggersdesk vindt daar wat van Prosus (- 2%) is nog niet verlost van de Chinese stress

(- 2%) is nog niet verlost van de Chinese stress OCI (+ 2%) herstelt verder van een post H1-dip

(+ 2%) herstelt verder van een post H1-dip Intertrust (- 2%) is dood geld volgens de Beleggersdesk



(- 2%) is dood geld volgens de Beleggersdesk SBM Offshore (+ 0,8%) lijkt herontdekt te zijn door beleggers

(+ 0,8%) lijkt herontdekt te zijn door beleggers ForFarmers wint (+ 2%) een beetje verloren terrein terug

wint (+ 2%) een beetje verloren terrein terug Kendrion (+ 3%) profiteert mogelijk nog van fraaie H1-cijfers

(+ 3%) profiteert mogelijk nog van fraaie H1-cijfers Van Lanschot (+ 1%) had eind vorige week ook prima resultaten

(+ 1%) had eind vorige week ook prima resultaten Wereldhave (- 1,6%) is al een tijdje het spoor bijster

(- 1,6%) is al een tijdje het spoor bijster Op de lokale markt levert Fastned (- 1,7%) wat in



Adviezen

BAM Groep: naar €3 van €2,50 en houden - Bank Degroof

RWE: naar €35,70 van €36,50 en kopen - Credit Suisse

Walt Disney: naar $200 van $213 en kopen - Deutsche Bank

STMicroelectronics: naar €37 van €36,50 en naar houden van kopen - JPMorgan

Agenda 31 augustus

00:50 Industriële productie Japan - jul

00:50 Detailhandelsverkopen Japan - jul

03:00 Inkoopmanagersindex industrie en diensten China - aug

06:30 Omzet detailhandel Nederland - jul

07:00 Wolters Kluwer ex-dividend

07:00 Consumentenvertrouwen Japan - aug

08:45 Economische groei Frankrijk - aug

08:45 Inflatie Frankrijk - aug

09:55 Werkloosheid Duitsland - aug

11:00 Economische groei België - Q2

11:00 Inflatie eurozone - aug

15:00 Case Shiller huizenprijzen VS - jun

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - aug

16:00 Consumentenvertrouwen Conference Board VS- aug