Ooit was er een Dutch Discount, nu komt er misschien China Discount

Baidu maakt $1,70 verlies per aandeel bekend over Q2, het fonds doet -4,5% in New York. Opvallendste quote bij de presentatie is denk ik deze:

12 Aug - 14:42:00 [RTRS] (9888.HK) - BAIDU CEO SAYS ITS ROBOTAXI SERVICES WILL BE CHEAPER THAN HUMAN DRIVERS IN 2025 - CONF CALL

En ook goedkoper dan het eigen aandeel, denk u misschien cynisch. Als Baidu 2025 al haalt. Wellicht valt dat mee, maar of dat ook voor de Amerikaanse notering van het fonds geldt? Wat dat betreft is de Chinese evenknie van Google dat ook in automotive doet een pionier. Het was dacht ik de eerste Chinees aan de Nasdaq.



Copy-paste Bloomberg: China maakt duidelijk dat wat een crack- of clampdown op het bedrijfsleven heet geen bevlieging is, maar politiek voor de komende jaren. Na ruim veertig jaar met wat voor een buitenstaander ongebreideld kapitalisme leek, wordt het Chinese bedrijfsleven voortaan kort en correct gehouden.

China released a five-year blueprint calling for greater regulation of vast parts of the economy, providing a sweeping framework for the broader crackdown on key industries that has left investors reeling.

The document, jointly issued late Wednesday by the State Council and the Communist Party’s Central Committee, said authorities would “actively” work on legislation in areas including national security, technology and monopolies.

Law enforcement will be strengthened in sectors ranging from food and drugs to big data and artificial intelligence, the document said.

U ziet die grafiek van Baidu, u weet hoe Prosus erbij bungelt en ook de rest van Chinese Big Tech staat er niet goed voor. Ik vergelijk de VS en China. Dit zijn de technologiegrootmachten in New York en alleen Amazon (rechteras voor de leesbaarheid) en Microsoft zijn nog duurder dan technologie-index Nasdaq 100.



Dan Chinese Big Tech, het lijken wel Nederlandse financials met die waarderingen... Let wel, onderliggend draaien deze bedrijven prima, maar als Beijing ieder moment een nieuwe maatregel kan afkondigen of beschuldigingen kan uiten, zoals de afgelopen tijd een aantal keer gebeurde, wordt het erg lastig om het risico in te schatten.

Laat staan als de Chinese regering deze bedrijven te groot, te machtig en te megalomaan gaat vinden. Dan is de vraag of ze het die bedrijven lastig gaat maken (wat in principe slecht is voor de koers), of aan opsplitsing denkt. Dat laatste kan voordelig zijn, want de som der delen is vaak meer waard dan het geheel.

Ergo, het is onduidelijk en onzeker wat deze bedrijven te wachten staat en de beurs houdt nooit van onzekerheid. Deze op het oog veel te lage waarderingen voor zulke powerhouses met enorme groei kunnen daarom de komende jaren wel eens structureel blijken. Een China Discount dus.

Het benieuwt mij of deze term ingeburgerd raakt en bij het beursjargon gaat horen. In de jaren zeventig was er de Dutch Discount. Er zou toen korting zijn geweest door alle beschermingswallen die onze fondsen hadden. Die discount is er nu wel uit, want de AEX is duurder dan de Euro Stoxx 50.