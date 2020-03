Icecat rondt overname af ondanks coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 275

AMSTERDAM (AFN) - Icecat heeft de overname afgerond van Cedemo's speelgoed- en entertainment-contentactiviteiten voor de e-commercemarkt, ondanks de coronacrisis. Dat meldde het bedrijf met notering op handelsplatform NPEX.

Icecat, dat abonnementen op productinformatie levert aan onder meer webshops en vergelijkingssites, wijst erop dat de situatie de risico's van de overname vergrootte. Dit aangezien sommige gespecialiseerde speelgoed- en videogames-retailklanten hun deuren tijdelijk moesten sluiten.

Er is geen overnamebedrag naar buiten gebracht. Cedemo, gevestigd in Monaco, richt zich voornamelijk op de Franse markt en werkt voor toonaangevende retailers als Amazon en wereldmerken waaronder LEGO en Playmobil. De overname zal naar verwachting 10 procent toevoegen aan de omzetgroei van Icecat op jaarbasis en er is geen direct effect op de winstgevendheid te verwachten.