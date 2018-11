Altice koploper in lagere AEX

Gepubliceerd op | Views: 2.519

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam ging vrijdag licht omlaag. Ook de andere Europese beurzen deden een stapje terug. Beleggers namen geen risico voorafgaand aan de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping. Beleggers hopen dat de beide leiders tijdens de G20-top dit weekend de strijdbijl in het handelsconflict zullen begraven. Op het Damrak was Altice Europe een uitblinker na de verkoop van een belang in een dochterbedrijf.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent lager op 518,11 punten. De Amsterdamse hoofdindex staat daarmee iets onder het niveau van eind oktober. De MidKap daalde 0,5 procent tot 700,15 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen verloren tot 0,5 procent.

Altice Europe was de grote winnaar bij de hoofdfondsen met een winst van 10 procent. Het kabel- en telecomconcern verkoopt een belang van bijna 50 procent in glasvezeldochter SFR FTTH voor 1,8 miljard euro aan Allianz, Axa en het Canadese pensioenfonds Omers. Staalconcern ArcelorMittal sloot de rij met een verlies van 1,5 procent.

Diepgaand onderzoek

In de MidKap stond Aperam onderaan met een min van 1,9 procent. Het roestvrijstaalconcern verloor een dag eerder al 2,5 procent vanwege een diepgaand onderzoek van de Europese Commissie naar de overname van het Duitse VDM door Aperam. Volgens Brussel is de concurrentie mogelijk in het geding.

Air France-KLM daalde 0,1 procent. Topman Ben Smith van de luchtvaartcombinatie wil volgens de krant Le Figaro stoppen met Air France-dochter Joon. De topman ziet volgens de Franse krant geen toekomst in het bedrijfsmodel van de budgetdochter, die vorig jaar zomer werd opgericht.

Verbetering

In Frankfurt klom Rocket Internet 0,8 procent. De start-upinvesteerder, die ook belangen heeft in beursgenoteerde bedrijven als HelloFresh, Delivery Hero, home24 en Westwing, wist het resultaat in de eerste negen maanden van het jaar flink te verbeteren.

De euro was 1,1377 dollar waard, tegen 1,1383 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 51,15 dollar. De prijs van Brentolie daalde 0,3 procent tot 59,34 dollar per vat.