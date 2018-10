Omzet detacheringsbranche ruim 6 miljard

Gepubliceerd op | Views: 420

AMSTERDAM (AFN) - De Nederlandse detacheringsbranche was in 2017 goed voor een omzet van 6,2 miljard euro. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Panteia naar de Nederlandse detacheringssector in opdracht van uitzendorganisatie ABU, ABN AMRO en advies- en accountancykantoor PwC.

De markt telt naar schatting 638 detacheringsbureaus, aldus het onderzoek. Van de werkzame beroepsbevolking is 1,6 procent als gedetacheerde werkzaam. De belangrijkste redenen voor werkgevers om gedetacheerden in te huren, zijn dat ze flexibel, doorgaans jong en hoogopgeleid zijn. Gedetacheerde professionals worden vooral ingeschakeld voor specialistische werkzaamheden (45 procent), de invulling van schaarse functies (24 procent) en het bieden van extra ondersteuning tijdens drukte (22 procent).

Verder hebben dertien detacheerders besloten de krachten te bundelen in de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN). Dat doen zij om de belangen van detacheerders in de snel veranderde arbeidsmarkt te behartigen en de detacheringsmarkt blijvend in beeld te brengen.