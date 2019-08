Franse inflatie blijft stabiel

Gepubliceerd op | Views: 353 | Onderwerpen: Frankrijk, inflatie

PARIJS (AFN) - De inflatie in Frankrijk is in augustus onveranderd gebleven op 1,1 procent op jaarbasis ten opzichte van juli. Dat meldde het Franse statistiekbureau op basis van voorlopige cijfers.

Economen hadden in doorsnee verwacht dat de inflatie zou afzwakken naar 1 procent. Op basis van de Europese geharmoniseerde meetmethode kwam de Franse inflatie uit op 1,2 procent, tegen 1,3 procent een maand eerder. Dit cijfer komt overeen met de consensus van economen.