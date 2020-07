Omzet P&G gestuwd door hoge vraag in China en VS

Gepubliceerd op | Views: 442 | Onderwerpen: China, Verenigde Staten

CINCINNATI (AFN) - Procter & Gamble (P&G) heeft in het afgelopen kwartaal de omzet opgevoerd. Het bedrijf achter merken als Pampers, Dreft en Ariel profiteerde met name in Noord-Amerika en China van een toegenomen behoefte aan schoonmaak- en verzorgingsmiddelen door de coronapandemie.

In het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar van P&G ging er een omzet van 17,7 miljard dollar in de boeken. Als effecten van de verkoop of aankoop van bedrijven buiten beschouwing worden gelaten, is dat een stijging van 6 procent op jaarbasis.

De omzetstijging door de toegenomen Amerikaanse en Chinese vraag werd deels tenietgedaan in andere landen. Daar konden consumenten minder makkelijk winkelen door de lockdownmaatregelen. Daarnaast werd de vraag gedrukt door de flinke voorraden die veel hamsterende consumenten in het voorgaande kwartaal hadden aangelegd, en die moeten eerst worden opgemaakt. Mede om die reden verwacht P&G in het lopende boekjaar minder hard te groeien dan voorheen.

Onder de streep resteerde het afgelopen kwartaal een nettowinst van 2,8 miljard dollar. Een jaar eerder leed het bedrijf nog een nettoverlies van 5,2 miljard dollar door een afschrijving op het scheermesjesmerk Gillette.