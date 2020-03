Gepubliceerd op | Views: 599

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken maandag met winsten te beginnen. Beleggers op Wall Street zijn voorzichtig positief nadat de Dow-Jonesindex vorige week de beste week beleefde sinds 1938. President Donald Trump maakte zondag bekend dat de regels voor het behouden van "sociale afstand" tot elkaar tot 30 april van kracht blijven in de Verenigde Staten.

Trump verwacht de piek in het aantal dagelijkse doden in de VS door het coronavirus over twee weken. Hij denkt dat het land rond 1 juni "op weg is naar herstel". Eerder hoopte hij dat tegen Pasen het ergste voorbij zou zijn. Trump zette vrijdag nog zijn handtekening onder de wet waarin het steunpakket van 2200 miljard dollar om de Amerikaanse economie te ondersteunen in de crisis is geregeld.

Medisch bedrijf Abbott Laboratories staat een flinke koerssprong te wachten. Abbott kwam met een test voor het coronavirus die binnen 5 minuten kan bepalen of iemand is besmet. De test is klein en draagbaar. Het bedrijf wil per 1 april dagelijks 50.000 stuks gaan leveren.

Proefpersonen

Branchegenoot Johnson & Johnson (J&J) kondigde aan in september met testen bij proefpersonen te beginnen met een experimenteel vaccin tegen het coronavirus. Dat zou dan begin 2021 beschikbaar moeten zijn voor zorgverleners, aldus de farmaceut.

Zakenbank Jefferies kan mogelijk reageren op het nieuws dat financieel directeur Peg Broadbent op 56-jarige leeftijd is overleden aan gevolgen van het coronavirus.

Prijzenoorlog

De oliefondsen in New York kunnen onder druk komen te staan door de fors lagere olieprijzen. De prijzen zakten naar de laagste niveaus sinds 2002 door zorgen dat de crisis de vraag naar olie zal ondermijnen. Daarbovenop komt de prijzenoorlog op de oliemarkt tussen Saudi-Arabië en Rusland.

De macro-economische agenda is vrij leeg. Kort na opening komt een cijfer over de voorlopige woningverkoop in de VS in februari.

Beste week

De Dow sloot vrijdag 4,1 procent lager op 21.636,78 punten. De graadmeter dikte vorige week bijna 13 procent aan. De S&P 500 zakte 3,4 procent tot 2541,47 punten. Voor de brede index betekende dit de beste week sinds 2009, met een winst van dik 10 procent. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor 3,8 procent tot 7502,38 punten.

Door het ingaan van de zomertijd is het tijdsverschil tussen Nederland en de VS deze week weer zoals gebruikelijk. Afgelopen weken was het voor beleggers die de ontwikkelingen op Wall Street volgen nog opletten geblazen, omdat de zomertijd in de VS eerder al was ingegaan.