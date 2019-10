'Amazon.nl wordt volledige webwinkel'

Gepubliceerd op | Views: 449

AMSTERDAM (AFN) - Amazon.nl wordt volgend jaar een volledige webwinkel. Dat schrijft vaknieuwssite Emerce. Formeel heeft de webwinkelgigant niets naar buiten gebracht.

Emerce baseert zich op een interne mededeling aan Amazon-leveranciers. Daarin zou staan dat Amazon vanaf volgend jaar eindelijk gaat beginnen met algemene verkoop via het domein Amazon.nl. Of de verkoop via Duitsland blijft bestaan is volgens Emerce nog niet geheel duidelijk.

Amazon.nl wordt momenteel alleen gebruikt voor de verkoop van e-books. Klanten die andere producten willen bestellen worden doorverwezen naar Amazon.de. Over een meer volledige komst van Amazon naar Nederland wordt al jaren gespeculeerd.