Tien jaar oud Zalando niet meer weg te denken

BERLIJN (AFN) - In tien jaar tijd is het normaal geworden om kleding online te bestellen. Zalando, inmiddels de grootste kledingwebwinkel in Nederland, kende in die periode een stormachtige groei. De Duitse webwinkel zag in september 2008 het levenslicht als een onlineschoenenverkoper. Al snel volgde kleding en sinds vorig jaar zijn er ook schoonheidsproducten te koop.

In 2010 kwam Zalando voor het eerst naar ons land toe. In totaal is het bedrijf in zeventien landen in Europa actief. Niet alleen met een eigen webwinkel, maar net als bij het Amerikaanse Amazon en Chinese concurrenten kunnen ook andere kledingverkopers via Zalando hun waren aan de man brengen. Bovendien heeft de onderneming met Zalando Lounge een eigen online-outlet voor merkkleding.

Vorig jaar bedroeg de omzet 4,5 miljard euro, waarvan 670 miljoen euro uit Nederland kwam. De website van Zalando, dat sinds 2014 een beursnotering heeft, wordt in heel Europa maandelijks meer dan 200 miljoen keer bezocht. Winst maakt de webwinkelier echter niet of nauwelijks. ,,Ze kopen marktaandeel'', legt merken- en retaildeskundige Paul Moers uit. ,,Al het geld wordt in groei gestoken. Op zeker moment willen investeerders natuurlijk ook wel wat rendement zien.''

Concurrentie

Dat marktaandeel kopen werkt wel. In Nederland is Zalando de grootste onlinekledingwinkel en de op twee na grootste webwinkel. Drie op de vijf Nederlanders die onlinewinkelen over de grens, kopen kleding, bleek deze week uit onderzoek van betalingsverwerker PayPal. ,,Daar heeft Zalando een geweldige positie'', beseft Moers. ,,Ze pakken veel verkopen af van gewone winkels.''

Door het gratis bezorgen en retourneren van kleding maakt Zalando ook veel kosten. ,,Het retourpercentage bij de webwinkel van de Bijenkorf is iets meer dan 30 procent, bij Zalando is dat 50 procent'', weet Moers. Hij denkt dat dat te voorkomen is door ook ouderwetse fysieke winkels te openen. ,,Dan sta je dichter bij de klanten.'' Ook groeien bedrijven die een webwinkel en fysieke winkels hebben, veel sterker dan hun concurrenten die louter online te vinden zijn.

Voor de komende tien jaar verwacht Moers dan ook dat Zalando meer concurrentie krijgt. Bovendien moet het bedrijf beslissen of het zich op mode blijft richten en daar specialist in wil worden of meer soorten artikelen wil verkopen. Het Duitse bedrijf heeft als voordeel dat het al veel kennis heeft opgedaan over wat voor mensen wat voor kleding kopen. ,,Die kennis van de consument hebben ze al. Dat wordt de komende jaren alleen maar belangrijker.''