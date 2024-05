Vivoryon verlegt focus naar nierziekte Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vivoryon is optimistisch over de potentie van zijn middel varoglutamstat als mogelijk geneesmiddel bij nierziekte en richt zich daarom nu op ontstekings- en fibrotische aandoeningen, in plaats van op Alzheimer. Dat maakte het bedrijf donderdag bekend bij zijn eerstekwartaalcijfers. "De resultaten bij vroege Alzheimer waren niet waar we op hoopten, maar we zijn enthousiast over het veelbelovende effect van varuglutamstat op de nierfunctie", stelde CEO Frank Weber. "Vivoryon heeft een proof-of-concept bereikt voor varoglutamstat en het werkingsmechanisme gevalideerd rond inhibitie van QPCT/L", stelde het bedrijf. Dit zou wijzen op een ontstekingsremmende werking. Weber sprak van "consistente resultaten" op dit gebied en zei dat het bedrijf nu focust op een mogelijke klinische ontwikkeling van varoglutamstat bij chronische nierziekte en bepaalde zeldzame ziektes die de nierfunctie beïnvloeden. De studie naar Alzheimer stopt in de tweede helft van het jaar vervroegd, meldde het bedrijf al eerder. Het bedrijf kijkt nog naar resultaten bij een hogere dosis. In maart bleek dat er een cognitief effect bij Alzheimer-patiënten niet kon worden aangetoond. De aandelenkoers van Vivoryon stortte toen in. Vivoryon zag in het eerste kwartaal de kosten voor onderzoek en ontwikkeling stijgen van 3,1 miljoen naar 7,4 miljoen euro. Het nettoverlies steeg van 5,1 miljoen naar 9,3 miljoen euro en de kaspositie daalde van 28,6 miljoen naar 22,0 miljoen euro. Zoals al werd gemeld op 24 april is er voldoende geld in kas om tot het tweede kwartaal van 2025 te komen, op basis van de nieuwe plannen met focus op ontstekings- en fibrotische aandoeningen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.