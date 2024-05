Ahold Delhaize formuleert doelstellingen in aanloop naar beleggersdag Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize maakte donderdagochtend doelstellingen bekend in aanloop naar de beleggersdag die later vandaag plaatsvindt. De supermarktketen mikt voor de periode van 2025 tot en met 2028 op een samengesteld jaarlijks groeipercentage van de omzet van vier procent, en de onderliggende operationele marge moet daarbij gemiddeld uitkomen op eveneens vier procent. De onderliggende winst per aandeel zal in deze periode jaarlijks gemiddeld een “hoog enkelcijferige groei” laten zien, en genoeg inkomsten genereren om jaarlijks voor 1 miljard euro aan eigen aandelen in te kopen en de dividenduitkeringen te laten groeien, aldus Ahold. De vrije kasstroom moet naar 9 miljard euro. "We hebben bij de ontwikkeling van deze nieuwe strategie een multi-stakeholderaanpak gevolgd, waarbij we een evenwicht proberen te vinden tussen de behoeften van onze klanten, de mensen met wie we werken en de bredere maatschappelijke dimensies", zei topman Frans Muller in een toelichting op de nieuwe doelstellingen. Bij de cijferrapportage over het afgelopen kwartaal meldde Ahold Delhaize eerder deze maand nog voor 2024 te rekenen op een onderliggende operationele marge van meer dan 4 procent, ondersteund door het kostenbesparingsprogramma van de supermarktketen van meer dan 1 miljard euro. Bron: ABM Financial News

