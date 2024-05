Basic Fit verkoopt vijf Spaanse clubs Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) Basic Fit verkoopt vijf fitnessclubs in Spanje. Dit maakte de uitbater van fitnessclubs donderdag bekend. De vijf clubs waren onderdeel van de 47 clubs die toebehoorden aan de eerder dit jaar overgenomen fitnessketen RSG Spain. De vijf clubs van het label Holmes Place gaan nu naar Weon SL, een uitbater van sportfaciliteiten. De plannen om deze vijf clubs van de hand te doen werden al besproken in de laatste kwartaalupdate van Basic-Fit. De transactie wordt naar verwachting in juni afgerond. Financiële details werden niet bekendgemaakt. Bron: ABM Financial News

