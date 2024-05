Flink verdeeld beeld in Azië Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BinckBank

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden donderdagochtend verdeeld na de vrijgave van de notulen van de Federal Reserve en cijfers van Nvidia woensdagavond. De Nikkei index in Tokio klom vanochtend 1,3 procent, terwijl de Hang Seng index in Hongkong juist 1,4 procent prijs gaf. De Shanghai Composite verloor daarnaast 1,0 procent. Uit de notulen van de Fed kwam woensdagavond naar voren dat de leden zich zorgen maken over het gebrek aan vooruitgang in de afgelopen maanden in de richting van een lagere inflatie, en ook dat “verschillende deelnemers” de bereidheid bespraken om de rente te verhogen als de inflatie niet verder zou dalen richting de doelstelling van 2 procent. Beleggers op Wall Street reageerden terughoudend op de vrijgave van de Fed-notulen en hoofdgraadmeter S&P noteerde bij de slotzoemer 0,3 procent in het rood. Nabeurs wist Nvidia het sentiment echter weer een duwtje in de rug te geven. De chipgigant overtrof met zijn cijferrapportage over het eerste kwartaal opnieuw de verwachtingen, en kondigde een aandelensplitsing van tien-voor-één aan. In de elektronische handel nabeurs koerste het aandeel voor het eerst boven de 1.000 dollar grens, na een stijging met zes procent. In de reguliere handel daalde het aandeel nog met een half procent. De Amerikaanse olie-future koerste daarnaast vanochtend 0,7 procent lager op 77,02 dollar per vat. Donderdag daalde de future na de vrijgave van de Fed-notulen al met 1,4 procent. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een licht hogere opening. Bron: ABM Financial News

