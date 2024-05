NN lost restant obligaties vervroegd af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) NN lost het nog uitstaande bedrag van een uitgifte van 750 miljoen euro aan achtergestelde obligaties vervroegd af. Dit maakte de verzekeraar donderdagochtend bekend. Het betreft achtergestelde obligaties met een coupon van 4,375 procent. De aflossing tegen de hoofdsom van ruim 128 miljoen euro, plus opgebouwde rente, wordt gedaan op 13 juni. In maart kondigde NN al het voornemen aan om de uitstaande 415 miljoen euro van deze achtergestelde lening af te lossen tegen 100,1 procent van de hoofdsom. info@abmfn.nl

