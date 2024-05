Licht hogere start AEX voorzien na cijfers Nvidia

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index noteerden ongeveer een uur voor de beursgong 0,2 procent in het groen.

Woensdag sloot de AEX met 0,1 procent nog nipt lager op 910,52 punten, in afwachting van de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve, en cijfers van Nvidia nabeurs op Wall Street.

Uit de notulen van de Fed kwam woensdagavond naar voren dat de leden zich zorgen maken over het gebrek aan vooruitgang in de afgelopen maanden in de richting van een lagere inflatie, en ook dat “verschillende deelnemers” de bereidheid bespraken om de rente te verhogen als de inflatie niet verder zou dalen richting de doelstelling van 2 procent.

Fed-leden waren wel grotendeels optimistisch over de economische groeivooruitzichten, hoewel de leden dit jaar enige matiging verwachtten. Ook werd de verwachting uitgesproken dat de inflatie uiteindelijk zal terugkeren naar de doelstelling van 2 procent, maar de vraag hoe lang dat zal duren en hoeveel impact de hoge rente tijdens die periode op het proces zal hebben, leidde tot verdeeldheid onder de leden.

Beleggers op Wall Street reageerden terughoudend op de vrijgave van de Fed-notulen en hoofdgraadmeter S&P noteerde bij de slotzoemer 0,3 procent in het rood.

Nabeurs wist Nvidia het sentiment echter weer een duwtje in de rug te geven. De chipgigant overtrof met zijn cijferrapportage over het eerste kwartaal opnieuw de verwachtingen, en kondigde een aandelensplitsing van tien-voor-één aan.

In de elektronische handel nabeurs koerste het aandeel voor het eerst boven de 1.000 dollar grens, na een stijging met zes procent. In de reguliere handel daalde het aandeel nog met een half procent.

In Azië noteerden de hoofdindices vanochtend flink verdeeld. De Nikkei index in Tokio klom 1,3 procent, terwijl de Hang Seng index in Hongkong juist 1,4 procent prijs gaf. De Shanghai Composite verloor 1,0 procent.

De Amerikaanse olie-future koerste daarnaast vanochtend 0,7 procent lager op 77,02 dollar per vat. Woensdag daalde de future na de vrijgave van de Fed-notulen al met 1,4 procent.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de samengestelde inkoopmanagersindices die in de loop van de handelsdag in de eurozone en de VS worden vrijgegeven. Aan deze cijfers wordt een hoge voorspellende waarde toegedicht.

Bedrijfsnieuws

Vivoryon is optimistisch over de potentie van zijn middel varoglutamstat als mogelijk geneesmiddel bij nierziekte en richt zich daarom nu op ontstekings- en fibrotische aandoeningen, in plaats van op Alzheimer. Dat maakte het bedrijf bekend bij zijn eerstekwartaalcijfers.

Onward Medical kwam ook met een update over het eerste kwartaal.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 sloot woensdag 0,3 procent lager op 5.307,01 punten, de Nasdaq daalde 0,2 procent tot 16.801,54 punten en de Dow Jones-index verloor 0,5 procent tot 39.671,04 punten.