Telecom en televisie doen Bouygues goed

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Het Franse conglomeraat Bouygues heeft de winst in de eerste helft van het jaar flink zien stijgen. Sterke prestaties bij de telecomdivisie en het televisie-onderdeel van de onderneming wisten zwakke omstandigheden bij de bouwtak te compenseren.

Bouygues is concurrent op de Franse telecommarkt van het in Amsterdam genoteerde kabel- en telecomconcern Altice Europe. Bij het bedrijf werden 280.000 nieuwe mobiele klanten toegevoegd in de verslagperiode. De prognose dat de winstgevendheid voor heel Bouygues dit jaar zal stijgen, bleef staan.

In het eerste halfjaar zette Bouygues een operationele winst in de boeken van 453 miljoen euro. Dat was 36 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Helemaal onder de streep resteerde wel minder dan een jaar terug: de nettowinst zakte van 261 miljoen euro naar 225 miljoen euro. De omzet groeide met 11 procent tot bijna 17,5 miljard euro. Bouygues kondigde ook aan dat Gilles Zancanaro begin september financieel eindverantwoordelijke van de groep zal worden.