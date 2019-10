Unibail optimistisch over winstraming 2019

Gepubliceerd op | Views: 377

PARIJS (AFN) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) is positief gestemd over de winstverwachting voor heel 2019. Het in Amsterdam genoteerde vastgoedconcern gaf aan te verwachten dat de winst per aandeel aan de bovenkant zal uitkomen van de in juli uitgesproken bandbreedte. Toen krikte Unibail zijn prognoses op.

Het bedrijf rekent voor dit jaar op een aangepaste terugkerende winst per aandeel (areps) van 12,10 tot 12,30 euro. Over de eerste negen maanden steeg de totale omzet van het bedrijf met 26 procent tot meer dan 2,7 miljard euro. Dat komt vooral door de overname van het Australische Westfield vorig jaar, aldus de onderneming. Daar stonden wel desinvesteringen afgerond in 2018 en 2019 tegenover.

De bruto-huurinkomsten gingen met 22 procent omhoog tot bijna 2,3 miljard euro. Unibail sprak van solide groei in Centraal-Europa, Oostenrijk en Duitsland.