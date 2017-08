'Openingsverlies voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 1.157

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs aan het Amsterdamse Damrak opent maandag naar verwachting met verlies. Ook de andere Europese beurzen lijken lager aan de nieuwe handelsweek te beginnen. Beleggers letten vooral op de koersontwikkeling van de euro, die vrijdag het hoogste niveau bereikte sinds begin 2015. In Londen blijft de beurs dicht vanwege een bank holiday.

De Europese eenheidsmunt noteerde vrijdag bij het slot van de beurshandel op Wall Street op 1,1923 dollar. Bij het Europese beursslot was de euro nog 1,1885 dollar waard. De opmars volgde nadat centralebankpresident Mario Draghi in zijn speech op het jaarlijkse Fed-symposium in het Amerikaanse Jackson Hole geen moeite deed om de euro weer wat omlaag te praten. De euro stond maandag voor aanvang van de aandelenhandel op 1,1926 dollar.

Op het macro-economische front wordt deze week onder meer uitgekeken naar Amerikaanse banencijfers. Op woensdag komt loonstrookverwerker ADP met cijfers over de werkgelegenheid in het bedrijfsleven. Vrijdag volgt de Amerikaanse overheid met een rapport waarin ook de publieke sector is meegenomen.

Altice

Bij de bedrijven kondigde Altice een aandeleninkoopprogramma aan. Het telecom- en kabelbedrijf gaat voor maximaal 1 miljard euro aan eigen aandelen inkopen.

Aan het overnamefront meldde De Telegraaf afgelopen weekeinde dat KPN interesse heeft in beveiligingsbedrijf Fox-IT. Het bedrijf uit Delft is onder meer verantwoordelijk voor de beveiliging van staatsgeheimen. KPN ziet Fox-IT naar verluidt als een goede aanvulling op het bestaande portfolio aan diensten op het gebied van cybersecurity.

Halfjaarcijfers

Groothandelsgebouwen bracht vrijdag na de slotbel de halfjaarcijfers naar buiten. De uitbater van het Groot Handelsgebouw in Rotterdam heeft daarbij zijn verwachtingen voor de huuropbrengsten en bezettingsgraad licht naar beneden bijgesteld.

Shell onderzoekt de mogelijkheden voor het opzetten van een groot zonneproject in Queensland in Australië. Het olie- en gasconcern heeft al een bouwgoedkeuring van de lokale autoriteiten, maar de definitieve investeringsbeslissing is volgens Shell nog niet genomen.

Licht lager

De Europese beurzen sloten vrijdag licht lager. De AEX-index daalde 0,3 procent tot 517,42 punten en de MidKap zakte 0,2 procent tot 786,25 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,2 procent. De beurzen in New York gingen gemengd het weekeinde in.

Op de oliemarkt verwerken beleggers de impact van orkaan Harvey op de Amerikaanse raffinaderijen in het getroffen gebied. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,4 procent in prijs tot 47,68 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 52,54 dollar per vat.