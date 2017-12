Shell positief over belastinghervorming Trump

Gepubliceerd op | Views: 7.109 | Onderwerpen: Donald Trump

AMSTERDAM (AFN) - De nieuwe belastinghervormingen van de Amerikaanse president Donald Trump zijn positief volgens olie- en gasbedrijf Shell. Shell stelt dat die hervormingen gunstig uitpakken voor nieuwe investeringen en het vestigingsklimaat in de Verenigde Staten zeer aantrekkelijk maken.

De Amerikaanse vennootschapsbelasting gaat van 35 naar 21 procent. Als gevolg van die aanpassingen moet Shell wel een negatieve impact op de winst- en verliesrekening van 2 miljard tot 2,5 miljard dollar in het lopende kwartaal in de boeken zetten in verband met belastingregels. Shell benadrukt dat het gaat om een boekhoudkundige aanpassing, die niet terug te zien zal zijn in de CCS-winst, de maatstaf voor de financiële resultaten van Shell.

Shell nam de resultaten van het derde kwartaal als graadmeter voor de berekening. De exacte impact voor het concern is nog niet bekend. De belastinghervormingen van Trump gaan per 1 januari in.