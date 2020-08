Neways heeft last van neergang autosector

Gepubliceerd op | Views: 726 | Onderwerpen: autoindustrie

SON (AFN) - De maker van elektronische componenten Neways Electronics heeft in het eerste halfjaar zijn omzet stevig zien dalen. Onder meer het stilleggen van de productie in de auto-industrie in de maanden april en mei als gevolg van de coronacrisis zat het bedrijf stevig dwars. Het aantal nieuwe orders daalde mede daardoor stevig.

De orderportefeuille was eind juni 252,3 miljoen euro waard. Dat is ruim 13 procent lager dan eind vorig jaar en meer dan een kwart minder dan aan het einde van de eerste jaarhelft van 2019. De afname van de vraag naar Neways' producten was vrijwel volledig toe te schrijven aan de automotive-sector. Uit de chipindustrie bleef de vraag volgens het bedrijf "onverminderd sterk".

De omzet van Neways daalde met 8,1 procent tot 243 miljoen euro in de eerste zes maanden. Onder meer door scherp op de kosten te letten wist het bedrijf toch een positief resultaat te boeken, geeft topman Eric Stodel aan. De nettowinst bedroeg 800.000 euro. Stodel stelt dat Neways een structurele kostenverlaging plant en zijn capaciteit beter wil benutten. Daarmee wil het bedrijf zich aanpassen "aan de realiteit van vandaag".