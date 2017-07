Just Eat ziet omzet verder aanzwellen

Gepubliceerd op | Views: 26

LONDEN (AFN) - Het Britse maaltijdbezorgbedrijf Just Eat is positiever over de verwachtingen voor het hele jaar. De branchegenoot van het Nederlandse Takeaway (Thuisbezorgd.nl) profiteerde afgelopen halfjaar van een sterke groei van het aantal bestellingen, vooral door samenwerkingen met restaurants.

Mede daardoor zal de omzet dit hele jaar hoger uitkomen dan eerder voorzien. De opbrengsten van Just Eat stegen de afgelopen maanden met 44 procent tot 246,6 miljoen pond. De winst voor belastingen steeg met 46 procent tot krap 50 miljoen pond. Topman Andrew Griffith was in zijn nopjes met het resultaat. Hij prees zijn collega's voor de goede prestaties in een periode dat de top van het bedrijf een metamorfose onderging.

Voor het hele jaar voorziet Just Eat een omzet van 500 miljoen tot 515 miljoen pond. Eerder dacht het bedrijf 480 miljoen tot 495 miljoen pond op te halen met zijn bezorgdienst. Just Eat verkocht zijn activiteiten in de Benelux vorig jaar aan Takeaway.