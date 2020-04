'Winst Shell halveert door corona en overaanbod olie'

Gepubliceerd op | Views: 1.456 | Onderwerpen: energie

AMSTERDAM (AFN) - Shell heeft in het afgelopen kwartaal zijn winst waarschijnlijk zien halveren. Dat is de gemiddelde verwachting van analisten die Shell volgen, blijkt uit een consensus die het bedrijf op zijn website heeft geplaatst. Door de coronacrisis viel enorm veel vraag naar olie weg. Daarnaast overspoelden grote producenten als Saudi-Arabië en Rusland, die met elkaar ruzieden, de markt met goedkope olie.

De winst op basis van actuele geschatte voorraadkosten (ccs) bedraagt 2,3 miljard dollar, ramen de kenners. Dat was een jaar eerder 5,3 miljard dollar. Die krimp komt voor een belangrijk deel door de Upstream-activiteiten, oftewel de exploratie en winning van olie. De winst bij die divisie zakt volgens de consensus tot 470 miljoen dollar van ruim 1,7 miljard dollar een jaar daarvoor. Ook de andere divisies laten een winstdaling zien.

Shell gaf in een update over de impact van de crisis eind maart aan dat in het eerste kwartaal afschrijvingen na belastingen in een bandbreedte van 400 miljoen tot 800 miljoen dollar worden verwacht. Het bedrijf meldde daarbij dat de resultaten in het eerste kwartaal met name in maart een tik kregen. Daarnaast maakte Shell eerder bekend in de kosten te snijden en minder te investeren. Bovendien schrapt de Nederlands-Britse onderneming een aangekondigde aandeleninkoop om zo de financiële buffers te versterken.

Dividend

De grote vraag voor beleggers op donderdag, wanneer Shell zijn resultaten onthult, is of het dividend geschrapt wordt. Volgens kenners staat het wel of niet behouden van de winstuitkering hoog op de agenda bij de oliereus nadat branchegenoot Equinor afzag van zijn plannen voor een dividend. Volgens de analisten geeft de coronacrisis het perfecte moment aan olieconcerns met hoge schulden als Shell om zonder al te veel ophef het dividend in de ban te doen.

Het overgebleven geld van het dividend kan ingezet worden om energietransitie te versnellen, aldus de kenners. Dat zou door de markt als een positief signaal worden gezien. Shell scherpte vorig kwartaal zijn klimaatdoelstellingen aan. Het concern wil nu tegen 2035 met 30 procent de netto-uitstoot van zijn producten afbouwen, en in 2050 met 65 procent.