(ABM FN-Dow Jones) Hieronder volgen de belangrijkste items op de macro-economische agenda tot en met donderdag 30 mei 2024: DONDERDAG 23 MEI 2024 00:00 Consumentenvertrouwen - Mei (NL) 01:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Mei (Jap) 06:30 Investeringen - Maart (NL) 09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex - Mei (Fra) 09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Mei (Dld) 10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex - Mei (eur) 10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Mei (VK) 13:00 Turkse centrale bank - Rentebesluit (Tur) 14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS) 14;30 Chicago Fed index - April (VS) 15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex - Mei (VS) 16:00 Nieuwe woningverkopen - April (VS) VRIJDAG 24 MEI 2024 08:00 Economische groei - Eerste kwartaal (Dld) 08:00 Detailhandelsverkopen - April (VK) 08:45 Ondernemersvertrouwen - Mei (Fra) 14:30 Orders duurzame goederen - April 16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Mei def. (VS) MAANDAG 27 MEI 2024 08:45 Consumentenvertrouwen - Mei (Fra) 10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - Mei (Dld) 15:30 Wall Street gesloten op Memorial Day DINSDAG 28 MEI 2024 15:00 Case Shiller huizenprijzen - Maart (VS) 16:00 Consumentenvertrouwen CB - Mei (VS) WOENSDAG 29 MEI 2024 08:00 Consumentenvertrouwen - Juni (Dld) 08:45 Consumentenvertrouwen - Mei (Fra) 13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS) 14:00 Inflatie - Mei vlpg (Dld) 20:00 Federal Reserve - Beige Book (VS) DONDERDAG 30 MEI 2024 06:30 Producentenprijzen - April (NL) 06:30 Producentenvertrouwen - Mei (NL) 11:00 Consumentenvertrouwen - Mei def. (eur) 14:30 Economische groei - Eerste kwartaal 2e raming (VS) 14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS) 16:00 Aanstaande woningverkopen - April (VS) 17:00 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

