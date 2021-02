Superbelegger Buffett profiteert van Apple en verzekeraars

OMAHA (ANP/RTR) - Berkshire Hathaway, de investeringsmaatschappij van de Amerikaanse superbelegger Warren Buffett, heeft het slotkwartaal van 2020 uitstekend gepresteerd. De onderneming boekte een fors hoger resultaat, geholpen door de rendementen op aandelen als die van techconcern Apple. Daarnaast presteerde de verzekeringsportefeuille van Berkshire naar behoren.

Berkshire zag het operationele resultaat uitkomen op dik 5 miljard dollar. Dat was een jaar eerder nog 4,4 miljard dollar. Het nettoresultaat, dat de stijging van de aandelenkoersen weerspiegelt, kwam uit op bijna 36 miljard dollar. Dat betekende op jaarbasis een stijging met bijna een kwart.

Voor heel 2020 daalden de bedrijfsinkomsten met 9 procent tot 21,9 miljard dollar, terwijl de netto-inkomsten met 48 procent daalden tot 81,4 miljard dollar.

Jaarvergadering

Berkshire zei in zijn jaarlijkse brief aan aandeelhouders dat het bedrijf 24,7 miljard dollar heeft uitgegeven aan het terugkopen van eigen aandelen, waarvan dik 9 miljard dollar in het slotkwartaal van 2020. Het inkopen van eigen aandelen is een manier van Berkshire om zijn almaar groeiende geldberg te gebruiken. In de toekomst is de investeerder van plan nog meer van de eigen aandelen in te kopen waarmee het aantal uitstaande aandelen wordt teruggebracht.

Buffett zei verder dat de jaarvergadering van Berskshire dit jaar in Los Angeles zal worden gehouden en niet in Omaha. Buffett en zijn rechterhand Charlie Munger zullen die dag op het podium plaatsnemen om vragen van aandeelhouders te beantwoorden. Volgend jaar hoopt hij aandeelhouders als vanouds weer in Omaha te mogen begroeten.

Ook werd gemeld dat Berkshire een belang heeft genomen van 5,1 procent in het Japanse handelshuis Itochu.