Exxon verkoopt Noorse productietak

IRVING (AFN) - De Amerikaanse oliegigant ExxonMobil doet zijn Noorse productietak van de hand. Var Energi telt 4,5 miljard dollar neer voor het olie- en gasveld in Noorwegen. Dat Exxon en Var met elkaar in gesprek waren zong al langer rond.

Het gaat om de grootste oliedeal in het olierijke Noorwegen in 13 jaar. Var, een dochteronderneming van oliebedrijf Eni, wordt hiermee in één klap de grootste producent in Noorwegen, na staatsbedrijf Equinor en de eigen olie- en gasvelden van de Noorse overheid.

De deal past in de eerder aangekondigde desinvesteringsstrategie van ExxonMobil. Het concern wil voor 15 miljard dollar aan bezittingen afstoten om geld vrij te maken voor investeringen met een hoger rendement.